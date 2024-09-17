В списке есть землистые тона и теплые цвета.

Дизайнеры назвали пять трендовых оттенков краски 2024 года, пишет REAL SIMPLE Home.

Пыльные оттенки

По словам дизайнера интерьера Жасмин Рот, сейчас очень популярен любой пыльный цвет: "Это значит, что это сильный цвет, но приглушенный, чтобы он не был слишком ярким или бросался в глаза".

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Если вы думаете использовать пыльный цвет в своем доме, но не совсем уверены, где, Рот предложила попробовать его в детской, на потолке столовой, на кухонных шкафах или в качестве внешней краски.

Землистые тона

Дизайнер и основатель Sagrada Studio Хема Персад заявила, что землистые тона сейчас особенно в моде:

"При правильном освещении эти цвета краски делают тон кожи каждого человека красивым. Они отражают мягкий свет очень лестным образом".

По словам дизайнера, такие тона отлично подходят для спальни, ванной и кухни.

Холодные тона

Дизайнер Эмбер Гайтон из Blessed Little Bungalow посоветовала выбирать холодные тона. Хотя они сейчас в тренде, такие краски также являются выбором вне времени.

"Я думаю, что синий цвет нейтрален по половому признаку и в него легко влюбиться любому человеку, независимо от его стиля дизайна, вкуса или интересов. Это цвет, который хорошо впишется в любой дом", - отметила специалист.

Холодные тона хорошо подходят для гостиной, детской спальни, игровой комнаты и для покраски шкафов.

Капризные тона

Дизайнеры Джордан Слокум и Барри Борделон порекомендовали бледно-розовый:

"Он предлагает идеальный баланс между современным стилем и вневременной привлекательностью, что делает его универсальным выбором для различных стилей дизайна".

Однако при работе с капризными цветами дизайнеры посоветовали соблюдать баланс: "Сочетание их с нейтральными или натуральными материалами, такими как дерево и камень, может усилить их воздействие, не перегружая пространство".

Теплые цвета

Дизайнер Кейт Пирс предложила использовать теплые цвета для создания соблазнительной и уютной атмосферы, "где вы хотели бы собраться с друзьями зимним вечером и насладиться коктейлем при приглушенном теплом освещении, которое отражается от коричневых стен и потолка самым волшебным образом".

"Этот цвет настолько универсален; я действительно думаю, что его можно использовать во многих ситуациях. Мне нравится идея использовать его в спальне, где тепло и уют являются основными целями", - отметила дизайнер.

Напомним, ранее был назван самый модный цвет этой осени.

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