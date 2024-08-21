Роскошь за бесценок: эти 14 предметов стоит коллекционировать

Эти вещи не только дополнят ваш интерьер, но и смогут стать настоящим украшением собственной коллекции.

Иногда неприметные вещи со стихийных рынков стоят целое состояние, а обычные люди об этом и не догадываются. Зайдите в комиссионный магазин, и вы сразу будете поражены количеством таких безделушек.

Американская писательница и бизнес-вумен Марта Стюарт считает, что есть как минимум 14 вещей, которые стоит коллекционировать: от пластиковых браслетов до старомодных подсвечников. Вот предметы, на которые стоит обратить внимание в комиссионном магазине.

Посуда из пирекса

Пирек все еще изготавливают, но старинный пирекс в радужной палитре цветов от бирюзового до красного, желтого и розового, является фаворитом среди коллекционеров. Эти изделия часто стоят около 50 долларов или больше, а чрезвычайно редкие узоры и рисунки продают за сотни и тысячи.

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Хрустальные вазы

Хрусталь когда-то был обязательной частью любого свадебного стола, но с изменением вкусов он потерял приверженность. Все хрустальные вазы и чаши, которыми дорожили предыдущие поколения, попали в комиссионные магазины, где они часто собирают пыль. Однако некоторые люди понимают, что эти некогда ценные вещи все еще имеют ценность, особенно как элемент дизайна.

"Я наполняю хрустальные вазы белыми тюльпанами или белыми гортензиями и расставляю их по всему дому, особенно в таких неожиданных местах, как основная ванная комната, прачечная и коридоры", - говорит Кейли Смит, основатель Kaylee Taylor Interiors. "Я коллекционирую высокие, но узкие вазы, потому что им нужно всего несколько стеблей, чтобы выглядеть полноценными и добавлять пространству жизни".

Бакелит

Бакелит - это пластиковая смола, которая использовалась в начале 1900-х годов для изготовления чего угодно - от предметов для дома до ювелирных изделий, но больше всего он известен своими легендарными браслетами. Эти массивные и красочные браслеты сегодня пользуются популярностью. Редкие изделия из бакелита можно продать за сотни, а в некоторых случаях и за тысячи долларов.

Жадеит

Освежающий весенне-зеленый цвет жадеита впервые стал популярным в 1940-х годах, когда популярность таких брендов, как Fire-King и McKee, возросла. Цены на изделия достигают 500 долларов и более, хотя время от времени вы можете найти чью-то выброшенную коллекцию в комиссионном магазине.

Латунные подсвечники

Если вы покупаете прочный латунный подсвечник новый или даже в антикварном магазине, вы можете потратить небольшую сумму. Даже керамические или стеклянные подсвечники могут стоили значительно больше. Но со временем эти изделия дорожают.

Карнавальное стекло

Мерцание карнавального стекла не спутать ни с чем другим. Это уникальное радужное стекло, которое обычно встречается в оранжевых и реже в бирюзовых и зеленых оттенках, изготавливалось в течение первой половины 20 века. Сейчас редкое карнавальное стекло продается на аукционе за тысячи, а иногда и сотни тысяч долларов. В комиссионных магазинах часто есть куча карнавальных стеклянных ваз, мисок, стеклянной посуды и даже тарелок, хотя недавнее возвращение популярности затрудняет поиск.

Бамбук и ротанг

Эти изделия добавляют замечательной текстуры пространству, поэтому коллекционеры всегда покупают плетеные лампы и абажуры, бамбуковые или плетеные подносы для сервировки, небольшие бамбуковые ящики и подставки для растений. Некоторые предметы могут быть довольно ценными.

Когда вы смотрите на эти предметы, которые часто датируются серединой века, убедитесь, что натуральные материалы все еще в хорошем состоянии или в могут быть отреставрированы.

Керамика ручной работы

Если вы в комиссионном магазине ищете керамическое изделие, чтобы добавить к своему декору, переверните его, чтобы увидеть, кто его сделал. Что-то, сделанное вручную, имеет историю и приносит ценность, даже если она не переводится непосредственно на доллары.

Если вы нашли подпись, или кусок керамики ручной работы, это может быть ценным в более чем тысячу долларов.

Деревянный декор

Деревянные предметы декора довольно легко найти, и это простой способ придать винтажной теплоты и характера в пространство. Деревянные изделия могут быть особенно ценными, если они сделаны вручную или изготовлены из старой древесины.

Розвилльская керамика

Розвилльская керамика изготавливалась с 1890 по 1954 год в Розвилле, штат Огайо. Сегодня некоторые изделия стоят сотни и даже тысячи долларов. Стили очень разнообразны, но их можно узнать благодаря синему обозначению внизу. Среди самых популярных - классическая губка, которую до сих пор можно найти в комиссионных магазинах.

Серебряные декоративные и сервировочные элементы

Хотя новое серебро чрезвычайно дорогое, серебро, которое попало в комиссионный магазин, может иметь такую же цену, как столовая посуда из нержавеющей стали, особенно если комиссионный магазин не понимает, что это серебро. Несколько полных сервизов - это лучшая находка, но даже произвольный ассортимент предметов станет прекрасным дополнением вашей коллекции.

Позолоченные рамы

Рамки и рамы являются одним из тех предметов, которые чрезвычайно дороги, но если вы проверите комиссионные магазины, то будете удивлены, увидев замечательные экземпляры за небольшую стоимость. Винтажные и антикварные позолоченные деревянные рамы могут продаваться до 25 000 долларов.

Изделия из мрамора и камня

Изделия из камня станут интересным акцентом вашего дома. Все, что является прочным камнем или мрамором и имеет определенный вес, будет иметь большую ценность, чем более легкий кусок или пластиковая имитация.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ребенок из Хайфы отправился в поход и нашел бронзовое кольцо с выгравированным изображением богини мудрости Афины.

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