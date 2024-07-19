Находку уже передали куда следует и его выставят на всеобщее обозрение в музее.

В Хайфе ребенок отправился в поход и нашел бронзовое кольцо с выгравированным изображением богини мудрости Афины.

Находку передали Управлению древностей Израиля. Кольцо будет показано посетителям в Национальном кампусе археологии в Иерусалиме, пишет Ynetnews.

"Мне интересны окаменелости и камни, и я люблю их коллекционировать", — сказал 13-летний Яир. "Во время прогулки я заметил небольшой зеленый предмет и подобрал его. Он был проржавевший, и сначала я подумал, что это просто ржавый болт. Я подумал было нагреть его, но потом, к счастью, понял, что это кольцо. Дома я увидел на нем изображение. С первого взгляда я подумал, что это воин", - рассказал о находке мальчик.

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"На этом прекрасном кольце, сохранившемся целиком, находится изображение обнаженной фигуры в шлеме. В одной руке она держит щит, а в другой - копье", - объяснил доктор Эйтан Кляйн, заместитель директора по борьбе с кражей древностей.

Ученый добавил, что идентификация Яира этой фигуры как воина очень близка. "Эта фигура - богиня Минерва из римской мифологии, известная также как Афина в греческой мифологии. Она была очень популярна в римский период на землях Израиля. Она считалась болиней войны и военной стратегии и мудрости", отметил Кляйн.

Исследователи рассказали, что маленькое бронзовое кольцо принадлежало девушке, которая жила в позднеримский период (2-3 века н.э.) на тогдашней ферме. Место находки было там, где находятся руины римского периода.

"Кольцо связано с данными, собранными здесь в ходе более ранних раскопок и исследований, проливая дополнительный свет на это место", - заключил Кляйн.

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