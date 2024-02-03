По его словам, он жил хорошо, а проживет еще больше.

Долгожитель США Чарльз Осинг по случаю своего 100-летия раскрыл собственный "золотой рецепт" долголетия, утверждая, что мало что делает.

Американец из небольшого города Оттумва (штат Айова) задул праздничные свечи 6 декабря. В честь внушительной даты он получил подарок от губернатора штата и привлек внимание журналистов KTVO News.

Им в комментарии Чарльз заявил, что прожил хорошую жизнь, а в дальнейшем проживет еще больше. "Она все еще продолжается", сказал Осинг.

"Я мало что делаю. В повседневной жизни я стараюсь жить чистой жизнью, стараюсь держаться как можно дальше от неприятностей, настолько дальше, насколько это вообще возможно", - заявил он.

Мужчина является ветераном Второй мировой войны, но, несмотря на тяжелую молодость, в свои 100 лет - это довольно бодрый дедушка, утверждает KTVO News.

Сейчас Чарльз Осинг уже официальный долгожитель штата Айова: местный губернатор Ким Рейнольдс вручил ему сертификат в честь 100-летия.

По словам американца, он не мог в это поверить. По его мнению, в мире немало людей, которые обладают большими заслугами. "Я действительно благодарен", - сказал юбилянт.

Самые приятные воспоминания дедушки связаны со службой в армии, а также с путешествиями по Китаю и Японии. Его совет молодым людям - относиться к другим с добротой, и тогда их отблагодарят искренностью.

С Богом без ненависти - таков рецепт долголетия еще одной американки

У жительницы Соединенных Штатов Руби Уоррен в этот понедельник тоже был праздник - в кругу семьи она отмечала свой 103-й день рождения.

По словам женщины, ее секрет долголетия заключается в вере в Бога и в жизни без ненависти, хотя сейчас времена заметно изменились. Что именно рассказала американка с короной именинницы на голове - читай в материале.

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