В Киеве пьяный водитель, нарушивший правила дорожного движения в новогоднюю ночь, "поздравил" патрульных игрой на баяне.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы, публикуя видео необычного инцидента.
Как отмечается, копы заметили ВАЗ, проехавший по улице Бойчука на запрещенный сигнал. Водителя остановили, у него заметили явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на содержание алкоголя 43-летний водитель отказался.
"Патрульные составили на мужчину материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП. После чего, водитель сыграл патрульным на баяне по случаю праздника", - говорится в сообщении.
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