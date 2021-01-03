За свои нарушения мужчина получил два админпротокола, но все равно решил поздравить копов с праздником.

В Киеве пьяный водитель, нарушивший правила дорожного движения в новогоднюю ночь, "поздравил" патрульных игрой на баяне.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции столицы, публикуя видео необычного инцидента.

Как отмечается, копы заметили ВАЗ, проехавший по улице Бойчука на запрещенный сигнал. Водителя остановили, у него заметили явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения теста на содержание алкоголя 43-летний водитель отказался.

"Патрульные составили на мужчину материалы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КУоАП. После чего, водитель сыграл патрульным на баяне по случаю праздника", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован