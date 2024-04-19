Помните, что с настоящим другом вы можете быть собой.

Мы всегда ищем подсказки, которые указывают на то, является ли кто-то настоящим другом, или человек просто рядом с вами из-за вашего успеха. Психологи выделяют некоторые ключевые признаки, которые указывают на то, что дружба – настоящая, пишет Hackspirit.

1. Человек рядом с вами проявляет сочувствие

Одним из краеугольных камней любой настоящей дружбы является сочувствие. Это способность понимать чувства других и делиться ими.

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Речь идет о возможности поставить себя на место человека, увидеть мир с его точки зрения. Это качество, которое отличает настоящего друга.

2. Друг рядом, когда у вас наступают трудные времена

Друг познается в беде. Эта старая поговорка является удивительно точной. Настоящие друзья знают, когда стоит дать вам пространство, а когда быть рядом.

Они могут почувствовать, когда у вас наступает трудный момент, и предлагают свою поддержку и понимание без осуждения. Поэтому обратите внимание на тех, кто остается рядом с вами в худшие времена.

3. Вас принимают со всеми вашими недостатками

Быть человеком означает быть несовершенным. У каждого из нас есть свои причуды, недостатки, маленькие (иногда не очень) пороки. И настоящие друзья не боятся ни одной из этих вещей.

Они не просто терпят вас, а принимают ваши недостатки, понимая, что они являются частью вашей личности. Настоящие друзья не ожидают, что вы будете идеальными, они ценят вас такими, какими вы есть.

4. Ваши победы празднуют вместе с вами

У всех нас есть моменты триумфа – повышение на работе, успешная реализация проекта или просто достижение личной цели. Радость от празднования ваших успехов удваивается, когда есть с кем ею поделиться, особенно когда человек искренне радуется за вас.

Помните: настоящий друг не соревнуется с вами и не чувствует себя униженным из-за ваших достижений.

5. Вам готовы бросить вызов

Это может показаться нелогичным, но настоящий друг не всегда с вами согласится. Когда это необходимо, вам даже могут бросить вызов.

Дело в том, что настоящие друзья заботятся о вашем росте. Они понимают, что настоящее развитие часто происходит только тогда, когда вы выходите из зоны комфорта. И они готовы подтолкнуть вас, даже если это может привести к кратковременному напряжению в отношениях.

6. Ваши личные границы уважают

Уважение к личным границам является важной частью любых здоровых отношений, в том числе дружбы. Настоящие друзья уважают ваше личное пространство, ваши потребности и границы.

7. На вас всегда находят время

Мы все живем занятой жизнью, но настоящий друг всегда найдет способ выкроить для вас время, независимо от того, насколько насыщенный у него график.

8. Ваши секреты не разглашают другим

Настоящая дружба строится на доверии, и значительной частью этого доверия является осознание того, что ваши секреты останутся в безопасности.

9. Вы можете просто помолчать

Вы можете оценить глубину дружбы не только по разговорам, которые вы проводите, но и по времени, когда вы можете просто помолчать.

Настоящему другу не нужна постоянная болтовня, чтобы поддерживать связь с вами. Такие люди понимают, что молчать не всегда неудобно.

Суть в том, что с настоящим другом вы можете быть собой. Вы не будете чувствовать потребности говорить непрерывно – если вам захочется молчать, они будут молчать вместе с вами.

10. Ваш друг служит для вас опорой

MentalHealth.org рассказывает о еще одном важном аспекте настоящей дружбы: наши друзья могут спускать нас с небес на землю, помогать нам смотреть на вещи с другой перспективы и справляться с жизненными проблемами.

Наличие в вашей жизни человека, который может помочь вам справиться с жизненными трудностями, не только снимает стресс, но и усиливает вашу способность справляться с этими вызовами.

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