Состоятельные люди знают, что богатство не приобретается в одночасье, для этого надо долго и много трудиться.

Финансовые различия между богатыми и представителями низших классов продолжают расти, и дело не только в удаче или наследстве. Представители высшего класса часто обладают набором неписаных правил и стратегий, которые способствуют их финансовому успеху.

Издание New trader u выяснило некоторые секретные правила богатства.

Формирование менталитета богатства

В основе финансового успеха высшего класса лежит мощный ментальный сдвиг: менталитет изобилия. В отличие от мышления дефицита, многие люди неосознанно воспринимают деньги как изобильный, возобновляемый ресурс. Такая точка зрения позволяет им подходить к принятию финансовых решений с уверенностью и оптимизмом. Вместо того чтобы бояться потерь, они сосредотачиваются на потенциальных выгодах и возможностях.

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Стратегическое управление финансами

Представители высшего класса понимают, что истинное богатство заключается не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, сколько вы сохраняете и приумножаете. Они сосредоточены на увеличении своей чистой стоимости - общей стоимости активов за вычетом обязательств, - а не просто гонятся за высокой зарплатой. Такой подход предполагает тщательный баланс между приобретением активов и управлением долгами.

Ключевая стратегия в этой области - "сначала заплати себе". Вместо того чтобы тратить свои доходы и откладывать то, что осталось, богатые люди отдают предпочтение сбережениям и инвестициям перед расходами.

Использование социального капитала

Общение в сети - это важнейший инструмент для построения богатства. Социальный капитал, или ценность, получаемая от социальных связей и отношений, может открыть двери к возможностям, которые не купишь за деньги. Богатые люди понимают, что то, кого вы знаете, может быть так же важно, как и то, что вы знаете.

Психология богатства

Представители высшего класса часто твердо уверены в своих способностях и потенциале успеха. Эта уверенность в себе - не просто хорошее самочувствие, она может оказать ощутимое влияние на финансовые результаты. Когда вы верите в свою способность создать богатство, вы с большей вероятностью предпримете необходимые действия для того, чтобы это произошло.

Инвестиции в личностный рост

Богатые люди понимают, что их самый ценный актив - это они сами. Они постоянно инвестируют в свой рост посредством формального образования, развития навыков или разнообразного опыта. Такое постоянное самосовершенствование увеличивает их потенциал заработка и вооружает знаниями для принятия лучших финансовых решений.

Принятие риска и преодоление страха

Представители высшего класса часто более терпимы к просчитанному риску. Они понимают, что для получения значительных выгод необходим определенный уровень риска. Однако это не означает безрассудного поведения - напротив, это предполагает тщательную оценку потенциальных результатов и готовность действовать, несмотря на неопределенность.

Сила нескольких потоков дохода

Диверсификация нужна не только для инвестиционных портфелей - она применима и к источникам дохода. Богатые люди часто имеют несколько потоков дохода, что обеспечивает финансовую стабильность и ускоряет накопление богатства. Это может быть активный доход (например, зарплата), пассивный доход (например, сдача недвижимости в аренду или дивиденды), а также портфельный доход (от инвестиций).

Долгосрочное финансовое планирование

Представители высшего класса научились проявлять терпение, когда речь заходит о построении богатства. Они понимают, что значительное богатство, как правило, создается за годы или десятилетия, а не в одночасье. Такая долгосрочная перспектива позволяет им противостоять колебаниям рынка и ориентироваться на будущий рост, а не на сиюминутную выгоду.

Разработайте свой долгосрочный финансовый план, поставив четкие цели на разных этапах жизни. Рассмотрите свои планы относительно образования, карьеры, семьи и выхода на пенсию. Затем создайте "дорожную карту" для достижения этих целей в финансовом плане. Регулярно пересматривайте и корректируйте свой план по мере изменения обстоятельств.

Разумные стратегии управления долгом и заемными средствами

Богатые люди используют долг стратегически, как инструмент для создания богатства. Главное - различать "хороший" долг, который помогает вам приобретать активы или увеличивать свой потенциал заработка, и "плохой" долг, который со временем истощает ваше богатство.

Оптимизация налогов и реинвестирование прибыли

Представители высшего класса часто хорошо разбираются в юридических стратегиях, позволяющих минимизировать налоговое бремя и максимально сохранить богатство. Кроме того, богатые люди понимают силу реинвестирования прибыли. Вместо того чтобы тратить все доходы, они часто реинвестируют их в инвестиции или бизнес, ускоряя рост благосостояния.

Ранее УНИАН назвал 8 вещей, на которые богатые тратят деньги, а другие люди – нет.

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