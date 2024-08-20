Привычки богатых к расходам отражают особый подход к управлению деньгами и долгосрочному созданию богатства.

Расходы богатых людей часто значительно отличаются от привычек представителей среднего класса и бедных слоев населения. Эти различия отражают более значительные финансовые ресурсы и особый менталитет в управлении деньгами и долгосрочного построения богатства.

Издание New trader u выяснило восемь ключевых направлений, куда богатые люди инвестируют, в отличие от других людей.

Непрерывное образование и обучение

Эти инвестиции принимают различные формы: от участия в программах обучения руководителей в престижных учебных заведениях, посещения специализированных отраслевых семинаров до найма личных тренеров.

Видео дня

Смысл таких инвестиций очевиден: чтобы оставаться впереди, необходимо постоянно повышать квалификацию и приобретать знания в условиях быстро развивающейся глобальной экономики. Такое стремление к обучению повышает компетентность и позволяет находить новые возможности для создания богатства.

Приобретение высококачественных активов, которые дорожают

Богатые люди сосредотачиваются на приобретении высококачественных, дорожающих активов. Ожидается, что такие инвестиции со временем вырастут в цене, обеспечивая как финансовую безопасность, так и потенциал для роста.

Стратегия такого подхода состоит из двух составляющих. Во-первых, эти активы служат хеджем от инфляции, сохраняя богатство в долгосрочной перспективе. Во-вторых, они часто обеспечивают пассивный доход, что еще больше увеличивает общее состояние.

Профессиональные финансовые консультанты

Эти специалисты предлагают индивидуальные стратегии инвестирования, налогового планирования, управления имуществом и снижения рисков. Консультанты могут помочь сориентироваться на сложных финансовых рынках, оптимизировать налоговые стратегии и принять взвешенные решения по сохранению и приумножению богатства.

Эта ценность обусловлена различными аспектами финансового консультирования, а не только инвестиционными показателями.

Она включает в себя:

поведенческий коучинг;

подходящее распределение активов;

экономически эффективная реализация;

ребалансировку;

налогово-эффективные стратегии;

стратегии вывода средств.

Приоритет медицинских и оздоровительных услуг

Состоятельные люди часто рассматривают здоровье как инвестицию, а не как расход. Они выделяют значительные средства на поддержание и улучшение своего физического и психического состояния, осознавая долгосрочные преимущества хорошего здоровья.

Логика такого подхода проста: хорошее здоровье может привести к повышению производительности труда, долголетию и качеству жизни. Более того, оно может предотвратить дорогостоящие медицинские проблемы в будущем.

Доступ к эксклюзивным возможностям сетевого общения

Состоятельные люди часто вкладывают значительные средства в создание и поддержание высокодоходных сетей. Это включает в себя оплату членства в эксклюзивных клубах, посещение высокопоставленных конференций и участие в мероприятиях, проводимых только по приглашениям.

Эти возможности для налаживания контактов обеспечивают доступ к влиятельным лицам, потенциальным деловым партнерам и ценной информации. Хотя эти расходы могут быть значительными, потенциальная отдача от инвестиций в виде новых деловых сделок или партнерских отношений может быть существенной.

Роскошные впечатления и путешествия

Богатые люди часто выбирают элитные, уникальные впечатления, которые приносят значительную пользу и удовольствие. Философия, лежащая в основе таких трат, основана на идее о том, что впечатления, невероятно уникальные и высококачественные, приносят большее удовлетворение, чем материальные ценности. Более того, такие роскошные впечатления часто становятся возможностью наладить контакты или источником вдохновения для бизнес-идей.

Участие в стратегической благотворительности

Состоятельные люди часто занимаются стратегической филантропией, что выходит за рамки обычной благотворительности и подразумевает структурированные, стратегические подходы к созданию социального влияния при одновременном управлении своим экономическим и общественным положением.

Стратегическая филантропия может принимать различные формы - от создания частных фондов до участия в инвестировании в социальное воздействие. Стратегические пожертвования могут обеспечить налоговые льготы, улучшить имидж компании и создать долговременное наследие.

Внедрение передовых технологий и инструментов

Состоятельные люди и успешные предприниматели часто отдают предпочтение скорейшему внедрению передовых технологий и инструментов, рассматривая их как инвестиции, а не как расходы.

Смысл этих инвестиций очевиден: опережение технологической кривой может обеспечить значительные конкурентные преимущества в бизнесе. Раннее внедрение позволяет освоить новые инструменты до того, как они станут общепринятыми, что потенциально может привести к повышению эффективности, созданию инновационных бизнес-моделей или новых рыночных возможностей.

Ранее УНИАН назвал 7 вещей, которые успешные люди делают каждый день.

Вас также могут заинтересовать новости: