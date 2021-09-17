Мужчина сдался полиции, которая безуспешно его разыскивала.

Австралиец, сбежавший из тюрьмы Нового Южного Уэльса почти 30 лет назад, сдался полиции и решил вернуться в тюрьму, потому что пандемия COVID-19 сделала его бездомным.

В 90-х Дарко Десича приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения за выращивание марихуаны, сообщает ABC. Отбыв 13 месяцев, в ночь на 1 августа 1992 года он с помощью ножовки, болтореза и еще некоторых инструментов смог сбежать из исправительного центра Графтона.

Несмотря на тщательные поиски, полиции не удалось найти беглеца. Он даже упоминался в некогда популярном телесериале "Самые разыскиваемые в Австралии". По данным близких к следствию источников, мужчина сбежал на северные пляжи Сиднея, где работал наемным строителем и разнорабочим.

Десич жил в доме в Авалоне, но, несмотря на то, что изо всех сил пытался платить за аренду, недавно был выселен, так как из-за пандемии потерял работу.

Читайте такжеПолиция 9 лет задерживала мужчину за преступления его брата-близнеца64-летний мужчина спал на пляже, пока не решил, что жизнь за решеткой будет "намного проще", чем быть бездомным. Утром в воскресенье, 12 сентября, он сдался в полицейский участок Ди Уай в пригороде Сиднея.

Детективы предъявили Десичу обвинение в побеге. В освобождении под залог ему отказали. В конце месяца должно состояться основное слушание дела.

Ранее сообщалось, что в Индии заключенные отказываются от условно-досрочного освобождения из тюрем, чтобы не заразиться на свободе коронавирусом.

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Автор: Катерина Комолова