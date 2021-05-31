По мнению 21 заключенного, отказавшегося выходить на свободу, в тюрьме сейчас безопаснее.

В индийском штате Уттар-Прадеш 21 заключенный в 9 тюрьмах отказывается от условно-досрочного освобождения, чтобы не заразиться на свободе коронавирусом.

Об этом пишет India Today.

Заключенные написали к властям письма с соответствующей просьбой. Условно-досрочный срок в Индии - это временная отсрочка тюремного заключения, которая суммируется со сроком наказания.

"Заключенные говорят, что в тюрьмах регулярно проводят медицинские осмотры. Они получают пищу вовремя, в тюрьмах они в безопасности и здоровы. Заключенные рассказывают, что как только они выйдут из тюрьмы, им придется бороться, чтобы заработать на жизнь», - говорит директор одной из тюрем штата Ананд Кумар

Он отметил, что просьбу остаться поддерживают и уважают.

Один из заключенных объясняет, что внутри тюрьмы ему сейчас безопаснее, чем снаружи.

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Осложнение ситуации с коронавирусом в Индии

Ситуация с COVID-19 значительно обострилась в Индии в апреле. Несколько стран направили ей гуманитарную помощь.

В стране одобрено использование вакцины от коронавируса от британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также от Biotech.

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Автор: Денис Прядко