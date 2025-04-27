Боты ИИ в конечном итоге могут развить самосознание, отметил гендиректор DeepMind.

Генеральный директор DeepMind в Google Демис Хассабис раскрыл ужасающе быстрые темпы развития искусственного интеллекта, предсказав, что в течение следующего десятилетия у ИИ появятся все возможности, которыми обладают люди, передает Daily Mail.

По его мнению, ученые находятся на пути к созданию искусственного интеллекта общего назначения (ИИО), относящегося к искусственному интеллекту с программным обеспечением, которое соперничает с когнитивными способностями человека.

Хассабис считает, что к 2035 году ИИ будет "встроен" в нашу повседневную жизнь и будет обладать теми же возможностями, что и люди.

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"У нас будет система, которая действительно понимает все вокруг очень тонко и глубоко", - сказал он.

При этом Хассабис предвидит "прорыв в робототехнике", когда роботы смогут начать имитировать человеческую деятельность.

По его мнению, боты ИИ в конечном итоге могут развить самосознание. И если машина действительно станет самосознающей, людям может быть сложно сразу ее распознать, добавил он.

Вместе с тем, несмотря на общественный страх перед развитием ИИ, Хассабис с оптимизмом смотрит в будущее. В частности, по его мнению, с помощью ИИ ученые смогут однажды положить конец человеческим болезням и климатическому кризису:

"Я думаю, это достижимо, может быть, в течение следующего десятилетия. Я не вижу причин, почему бы и нет… Я думаю, что некоторые из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня как общество, будь то климат или болезни, будут решены с помощью решений на основе ИИ… Я бы очень беспокоился о сегодняшнем обществе, если бы не знал, что в будущем нас ждет нечто столь преобразующее, как ИИ".

Однако Хассабис также признал, что мир ИИ может привести к разрушению, особенно если не будет достигнуто международное сотрудничество. По его словам, модели ИИ необходимо тестировать на наличие опасных возможностей, а также необходимо внедрить правовые барьеры, чтобы предотвратить попадание технологии в чужие руки. Хассабис добавил, что также "чрезвычайно сложно" отслеживать развитие ИИ, чтобы не допустить автономного действия систем.

Напомним, ранее УНИАН писал, что "крестный отец ИИ" оценил риски захвата человечества искусственным интеллектом.

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