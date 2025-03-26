По словам миллиардера, ряд профессий слишком "сложны" для искусственного интеллекта.

Если вы хоть немного следите за миром технологий, то наверняка заметили, как искусственный интеллект в последние годы навязывается буквально во все аспекты технологий. AI превратился и в маркетинговый тренд, и в реальность. Многие обеспокоены тем, что он отнимет у людей работу.

И, похоже, они правы — по мнению сооснователя Microsoft Билла Гейтса, пишет Tom's Guide. Месяц назад он появился на шоу "The Tonight Show" с Джимми Фэллоном и заявил, что искусственный интеллект заменит людей в большинстве сфер.

"Будут вещи, которые мы оставим за собой. Но если говорить о производстве, логистике, сельском хозяйстве — со временем это станут решенные задачи," — сказал американский бизнесмен. Гейтс уточнил, что есть как минимум три профессии, которые останутся в руках людей.

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Программисты

Несмотря на заявления некоторых технологических лидеров, что AI заменит программистов, Гейтс считает иначе. Он сказал, что программисты все равно будут нужны, поскольку им придется разбираться в логике работы AI, чтобы понимать, работает он правильно или "совсем тупит".

"Это как сказать: а стоит ли учиться умножать, если компьютеры и так хорошо это делают?" — подчеркнул Гейтс в интервью Axios.

Программисты, по его словам, останутся ключевыми в поиске и исправлении ошибок, улучшении алгоритмов и развитии AI.

Биологи

Гейтс также заявил, что, несмотря на способности AI анализировать ДНК и ставить диагнозы, исследования в биологии и наука в целом останутся за людьми.

Энергетики

Третья профессия, которую AI не сможет полностью автоматизировать, по мнению Гейтса — энергетические эксперты. Он объяснил это тем, что энергетическая отрасль слишком сложна для полного замещения AI.

Кроме того, он считает, что экспертные медицинские консультации, образовательные ресурсы и многие другие услуги станут дешевыми и доступными благодаря AI.

Другие новости об искусственном интеллекте

Ранее УНИАН сообщал, что самые умные нейросети не могут пройти тест для детей. ARC-AG2 (Abstraction and Reasoning Corpus) - это серия логических задач, где ИИ необходимо определить закономерность в последовательности разноцветных квадратов и выбрать правильный ответ.

Кроме того, OpenAI запустил сайт, на котором можно бесплатно озвучить любой текст. Система позволяет не только конвертировать текст в речь, но и настраивать как сам голос, так и его стиль звучания, тембр и эмоциональность.

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