Сало - очень полезный продукт, которым не стоит пренебрегать в своем рационе. Но при условии, что вы правильно его потребляете. Специалист по правильному питанию Анастасия Голобородько рассказала, как получить пользу от этого питательного продукта.
Чем полезно сало
"Сало относится к категории насыщенных жиров. Насыщенные жиры должны составлять меньшую часть суточной дозы всех жиров в рационе", - говорит она.
К насыщенным жирам относятся жиры животного происхождения. Так что, кроме сала, это другой жир в мясе, все формы молочного жира (молоко, сметана, сыр и т. д.). Однако некоторые растительные жиры тоже относятся к категории насыщенных. Например, кокосовое и пальмовое масло.
Насыщенные жиры являются едва ли не главным источником витамина А, который необходим организму для регенерации клеток, поддержания иммунитета и составления правильного гормонального фона.
Например, арахидоновая кислота (омега-6), которая содержится в сале, нужна для создания всех мембран в клетках, также она является участником многих гормональных и иммунных реакций и необходима для работы сердца. А вот в растительных маслах арахидоновая кислота не встречается.
Также в сале есть кислоты омега-3 и омега-9, витамины A, D, E, которые тоже важны для организма. В сале содержатся селен (антиоксидант и помощник работы щитовидной железы) и лецитин (необходим для клеточных мембран).
"Исключать такие жиры [из рациона] не стоит, но и вседозволенно есть тоже. Умеренно и разнообразно - да", - говорит Голобородько.
Ошибки при потреблении сала
Существует множество способов, как свести на нет пользу от употребления сала. По словам Голобородько, самые распространенные варианты - это банально переесть, или сочетать сало с некоторыми продуктами, которые стоит употреблять отдельно.
Прежде всего это касается так называемых рафинированных круп и продуктов с большим содержанием сахара.
Также не стоит нагревать и тем более поджаривать сало, говорит Голобородько. Особенно токсичными, по ее словам, являются шкварки.
Такие ошибки чреваты следующими проблемами:
- замедление процесса естественного внутреннего детокса,
- снижение уровня тестостерона,
- повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний,
- проблемы с метаболизмом, в частности ожирение,
- повышение риска получить диабет 2 типа.
Кроме того, не следует забывать, что сало имеет крайне высокую калорийность, а при неправильной обработке – может содержать паразитов.
Специалисты рекомендуют сочетать сало с сырыми овощами и зеленью.
"Натуральные ферменты овощей помогут ему лучше усваиваться", - говорит Голобородько.
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