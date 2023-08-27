Украинское застолье невозможно представить без нарезки ароматного сала. Предлагаем вам приготовить очень вкусную закуску, которую можно закрыть на зиму и насладиться в любое время. Это сало "Пятиминутка", которое очень быстро готовится и при этом получается мягким и ароматным. Такое блюдо не стыдно поставить на праздничный стол, или полакомиться в обычный день с хлебом и луком.
Публикуем два вкусных рецепта сала "Пятиминутка" - маринованное в банках со вкусом шашлыка, и вареное в луковой шелухе.
Сало пятиминутка в рассоле
Ингредиенты:
- сало (грудинка) - 1,5 кг;
- лук - 1 крупный или 2 небольших;
- вода - 1 л;
- соль - 100 г;
- приправа для шашлыка - 1 чайн.л.;
- перец душистый - 6 шт.;
- перец черный горошком - 15 шт.;
- лавровый лист - 3 шт.;
- петрушка и укроп - по 3 веточки.
Сало промыть и обсушить салфетками, нарезать средними кусочками. В кастрюлю выложить все специи (кроме лаврового листа и соли), довести до кипения и варить 5 минут. Затем остудить рассол.
В чистые небольшие банки выложить по веточке укропа и петрушки, а также по лавровому листку. Из указанных ингредиентов получится 3 банки по 500 мл. Разложить сало по банкам и залить до верха рассолом. Накрыть крышками и оставить сало в банке "Пятиминутка" на 2 суток.
Затем слить из банок маринад и приготовить новый рассол из 100 г соли и 1 л воды. Довести до кипения, варить 5 минут и остудить. В банки с салом выложить нарезанный полукольцами лук и зубчики чеснока. Залить новым маринадом и оставить сало "Пятиминутка" в банках на зиму сначала в холодильнике на 3 суток, а затем переставить в темное и прохладное место.
Вареное сало "Пятиминутка" в луковой шелухе
Для этого рецепта рекомендуется выбирать сало с мясными прожилками - будет ещё вкуснее.
Ингредиенты:
- сало - 800 г;
- шелуха лука - 50 г;
- чеснок - 2 зубч.;
- вода - 800 г;
- соль - 1 стол. л.;
- перец горошком по вкусу;
- укроп по вкусу.
Луковую шелуху промыть и выложить в глубокую кастрюлю, залить водой и варить 10-15 минут после закипания. Лучше брать черную кастрюлю, поскольку белая может окраситься луковым настоем. Сало промыть, обсушить салфеткой и нарезать кусочками толщиной примерно 3 см, чтобы они хорошо проварились.
В луковый отвар добавить перец горошком, укроп с зонтиками и любые другие специи по вкусу. В горячий отвар опустить сало, чтобы его полностью покрыла жидкость. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить сало 5 минут. Затем выключить огонь и оставить продукт под крышкой, пока он полностью не остынет. Затем остывшее сало откинуть на дуршлаг и вытереть салфетками.
Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс, смешать со свежемолотым перцем и солью. Этой смесью обтереть сало со всех сторон. Если будете есть закуску на зиму, то поставьте в холодильник хотя бы на сутки, чтобы продукт промариновался. А если закрываете сало "Пятиминутка" на зиму, то разложите его в стерилизованные банки и закройте обработанными крышками.