Ароматное и мягкое маринованное сало "Пятиминутка" уместно на любом праздничном столе.

Украинское застолье невозможно представить без нарезки ароматного сала. Предлагаем вам приготовить очень вкусную закуску, которую можно закрыть на зиму и насладиться в любое время. Это сало "Пятиминутка", которое очень быстро готовится и при этом получается мягким и ароматным. Такое блюдо не стыдно поставить на праздничный стол, или полакомиться в обычный день с хлебом и луком.

Публикуем два вкусных рецепта сала "Пятиминутка" - маринованное в банках со вкусом шашлыка, и вареное в луковой шелухе.

Сало пятиминутка в рассоле

Ингредиенты:

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сало (грудинка) - 1,5 кг;

лук - 1 крупный или 2 небольших;

вода - 1 л;

соль - 100 г;

приправа для шашлыка - 1 чайн.л.;

перец душистый - 6 шт.;

перец черный горошком - 15 шт.;

лавровый лист - 3 шт.;

петрушка и укроп - по 3 веточки.

Сало промыть и обсушить салфетками, нарезать средними кусочками. В кастрюлю выложить все специи (кроме лаврового листа и соли), довести до кипения и варить 5 минут. Затем остудить рассол.

В чистые небольшие банки выложить по веточке укропа и петрушки, а также по лавровому листку. Из указанных ингредиентов получится 3 банки по 500 мл. Разложить сало по банкам и залить до верха рассолом. Накрыть крышками и оставить сало в банке "Пятиминутка" на 2 суток.

Затем слить из банок маринад и приготовить новый рассол из 100 г соли и 1 л воды. Довести до кипения, варить 5 минут и остудить. В банки с салом выложить нарезанный полукольцами лук и зубчики чеснока. Залить новым маринадом и оставить сало "Пятиминутка" в банках на зиму сначала в холодильнике на 3 суток, а затем переставить в темное и прохладное место.

Вареное сало "Пятиминутка" в луковой шелухе

Для этого рецепта рекомендуется выбирать сало с мясными прожилками - будет ещё вкуснее.

Ингредиенты:

сало - 800 г;

шелуха лука - 50 г;

чеснок - 2 зубч.;

вода - 800 г;

соль - 1 стол. л.;

перец горошком по вкусу;

укроп по вкусу.

Луковую шелуху промыть и выложить в глубокую кастрюлю, залить водой и варить 10-15 минут после закипания. Лучше брать черную кастрюлю, поскольку белая может окраситься луковым настоем. Сало промыть, обсушить салфеткой и нарезать кусочками толщиной примерно 3 см, чтобы они хорошо проварились.

В луковый отвар добавить перец горошком, укроп с зонтиками и любые другие специи по вкусу. В горячий отвар опустить сало, чтобы его полностью покрыла жидкость. Накрыть крышкой, довести до кипения и варить сало 5 минут. Затем выключить огонь и оставить продукт под крышкой, пока он полностью не остынет. Затем остывшее сало откинуть на дуршлаг и вытереть салфетками.

Чеснок мелко порубить или пропустить через пресс, смешать со свежемолотым перцем и солью. Этой смесью обтереть сало со всех сторон. Если будете есть закуску на зиму, то поставьте в холодильник хотя бы на сутки, чтобы продукт промариновался. А если закрываете сало "Пятиминутка" на зиму, то разложите его в стерилизованные банки и закройте обработанными крышками.

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