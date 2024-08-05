По словам эксперта, эти модели не следует покупать из-за того, что они имеют "мокрый" ремень.

Известный автолюбитель Грант, который выпускает свои видео на YouTube, предостерег покупателей от покупки подержанных автомобилей, которые имеют двигатель с "мокрым" ремнем, в частности речь идет о моделях Ford с 1,0-литровым силовым агрегатом EcoBoost, пишет Express.

"Я знаю, что в последнее время о нем много писали в прессе, но он также должен быть на первом месте в этом списке. Вы найдете этот двигатель в Fiesta, Focus, B-Max, C-Max - это как чума. Они есть везде, но вы не хотите расставаться со своими кровно заработанными деньгами за один из них, потому что, скорее всего, он будет работать плохо", - объяснил эксперт.

По его словам, проблема с этим двигателем заключается в том, что Ford использовал систему "мокрого" ремня, то есть ремень газораспределительного механизма проходил через горячее масло, что со временем привело к его разрыву.

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"Эти маленькие резиновые частицы из ремня затем попадали в масляные каналы и впускные трубопроводы и блокировали их, что обычно приводило к полному выходу двигателя из строя", - подчеркнул Грант.

В издании напомнили, что 1,0-литровый двигатель EcoBoost, который устанавливается на такие модели, как Fiesta и Focus с 2012 года, был разработан для сочетания производительности и экономии топлива, а самые мощные версии могут развивать 123 лошадиных сил.

По требованиям Ford, ремень обжима двигателя следует заменять через 10 лет или 160 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Однако некоторые владельцы сообщают, что ремень начал выходить из строя, вызывая другие проблемы с двигателем, примерно через 83 тысячи километров пробега.

Эксперт говорит, что примеры двигателей 1.0 EcoBoost будут надежными, если владелец регулярно менять масло и придерживаться интервалов обслуживания, предложенных Ford, однако потенциальным покупателям нужно много доказательств, чтобы доказать, что за машиной ухаживали.

Также Грант советует водителям быть осторожными при покупке подержанных автомобилей Peugeot, Citroen или Vauxhall с двигателем 1.2 PureTech, который тоже оснащен "мокрым" ремнем.

"Причина, по которой вам следует избегать этих двигателей, та же, что и в случае с EcoBoost. Они используют "мокрые" ремни, и они ужасны. Вы услышите, что люди говорят, что с ними все в порядке, пока вы делаете так и так, когда полнолуние, но в целом это плохая конструкция, и огромное количество из них, по сравнению с количеством произведенных, вышло из строя. Если вы снимете масляную горловину и заглянете внутрь, то в некоторых случаях сможете увидеть ремень. Если вы по каким-то причинам купили такой двигатель, если вы посмотрите на ремень и увидите трещины, это признак того, что двигатель скоро будет отказывать, если не решить эту проблему", - считает автолюбитель.

В то же время в качестве альтернативы Грант предложил водителям рассмотреть Volkswagen Polo.

"Чистый и аккуратный, не так ли? И вы только посмотрите на этот интерьер. Он не вдохновляющий и скучный, и это здорово, потому что это означает, что мы не жертвуем надежностью ради модных трюков. Это настолько скучно, насколько вы бы хотели, чтобы это было, и именно на это пошли бы мои деньги. Честно говоря, разница между покупкой автомобиля с двигателем EcoBoost и этого маленького Polo - десять шагов. Это был бы гораздо лучший выбор, я даже не могу вам сказать", - подытожил эксперт.

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