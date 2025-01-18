Рыба может помочь сбалансировать питание.

Добавление рыбы в рацион может стать отличным способом обеспечить себя высококачественным белком, который необходим для наращивания мышц и ряда важных функций организма. Он также помогает насытиться, что может быть полезно, если вы стремитесь потреблять меньше калорий.

Эксперт в области питания и метаболизма Джонатан Пуртелл в своем обзоре для Very well health отметил, что многие виды рыбы богаты омега-3 жирными кислотами и содержат другие питательные вещества, которые могут помочь снизить риск инсульта или инфаркта. Американская ассоциация сердца призывает потреблять рыбу не реже двух раз в неделю.

Тунец

Тунец богат белком - 19 граммов в 3,5-унциевой порции консервированного тунца. Он также содержит витамины и минералы, такие как калий, кальций, витамин B, фосфор и селен. Употребление тунца также может предотвратить анемию благодаря железу, витамину B12 и фолату.

Видео дня

Тунец поддерживает здоровье сердца благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Эти незаменимые питательные вещества также могут защитить стареющие суставы, препятствуя разрушению хряща, жесткости и воспалению.

Лосось

Лосось, выращенный на ферме, содержит 20,4 грамма белка в каждой порции весом 3,5 унции. В то же время дикий лосось содержит 22,3 грамма белка в 3,5 унциях.

Будучи жирной рыбой, лосось считается отличным источником омега-3 жирных кислот, полезного для здоровья типа жиров. Лосось также является хорошим источником витамина D, который важен для здоровья костей.

Групер

Порция весом 3,5 унции содержит 19,4 грамма белка. Он также богат жирами, витаминами и минералами.

Исследование на животных показало, что групер может помочь увеличить способность организма вырабатывать инсулин и уменьшить инсулинорезистентность, что особенно важно для людей, страдающих диабетом.

Белая рыба

Белая рыба - это общая категория для рыбы с белым чешуйчатым мясом, такой как пикша, треска и минтай. Белая рыба считается отличным источником белка и имеет очень низкое содержание жира: 16,1 грамма на 3,5 унции трески, 16,3 - пикши и 12,3 - минтая.

Некоторые виды белой рыбы, такие как минтай, палтус и морской окунь, также содержат омега-3 жирные кислоты, но не так много, как так называемая жирная рыба. Белая рыба также входит в список лучших продуктов для детей, беременных и кормящих, составленный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами.

Снэппер

Снэппер содержит 20,5 грамма в порции весом 3,5 унции. В нем также содержатся так называемые полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить уровень плохого холестерина и уменьшить сердечно-сосудистые риски. В нем содержится умеренное количество омега-3 жирных кислот.

Скумбрия

Скумбрия также богата белком - 18,6 грамма на 3,5-унцевую порцию. Она также богата полиненасыщенными жирными кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний и инсульта.

Скумбрия - жирная рыба, содержащая омега-3 жирные кислоты. Среди других преимуществ употребления скумбрии - снижение вероятности мигрени и улучшение зрения.

Палтус

Палтус содержит 18,6 грамма белка на каждую порцию весом 3,5 унции. Помимо большого количества белка, палтус содержит некоторое количество омега-3 жирных кислот. Он также содержит витамины B3, B6 и B12. Минералы, содержащиеся в палтусе, такие как магний, калий и фосфор, полезны для строительства и восстановления крепких костей.

Тилапия

Тилапия содержит 20,1 грамма белка на 3,5-унциевую порцию. В ней также много фосфора, который помогает поддерживать зубы и кости и предотвращать остеопороз. В этой рыбе также много селена, который используется организмом для восстановления ДНК и других важных процессов.

Махи-махи

Махи-махи богата белком: 18,5 грамма белка на 3,5-унциевую порцию. Эта рыба также содержит витамин А, витамины группы В, витамин D, селен, калий и фосфор.

Форель

Форель содержит 20,8 грамма белка на 3,5-унциевую порцию. Она является отличным источником омега-3 жирных кислот.

Сом

Сом также содержит много белка - от 15 до 16 граммов на 3,5-унцевую порцию, причем в диких сомах его больше, чем в выращенных на фермах.

Морской окунь

Морской окунь содержит 18,4 грамма белка на 3,5-унциевую порцию. Помимо большого количества белка, в нем умеренно высокое содержание омега-3 жирных кислот.

Ранее УНИАН писал, какая рыба самая полезная.

Вас также могут заинтересовать новости: