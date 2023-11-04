Этот секрет используют некоторые парфюмерные магазины.

Кофе - это не только о насыщенном вкусе и о способности человека "проснуться" после употребления чашки напитка. Есть еще одна польза от кофе, которую часто применяют парфюмерные магазины в ежедневных распродажах резкой по запаху продукции.

Мы часто видим миски с зернами кофе, которые помогают нам "оживить" нос после знакомства с ароматами в парфюмерных магазинах. Но что, как похожий метод можно применить и в бытовой жизни? Оказывается, кофе может спасти вашу ванну от неприятного запаха. Об этом пишет Housedigest.

Не во всех домах и квартирах есть новые канализационные системы, поэтому порой забитые трубы могут спровоцировать появление неприятного запаха. Некоторым также не нравится запах в ванне, который может возникнуть из-за влажных полотенец.

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Если сталкивались с упомянутыми проблемами, знайте секрет: можно просто положить зерна свежесмолотого кофе или его гущу в герметичный контейнер и оставить в ванной. Резкий запах кофе будет работать как фильтр неприятных ароматов в вашей ванне.

Частично на эту способность кофе влияют компоненты азота, которые содержатся в его зернах: они умеют "уничтожать" другие ароматы. Запах кофе является естественным и не вреден для организма человека. На многих людей он даже оказывает успокаивающий эффект - в сфере маркетинга знают об этом, поэтому предлагают перебить букет аромата в магазине именно кофе.

Важный момент: в контейнер лучше положить свежесмолотый кофе. Именно его зерна содержат достаточное количество необходимых нам компонентов. В качестве альтернативы герметичному контейнеру, можно взять любую другую стеклянную или пластиковую тару. Но имейте в виду, что не всегда стоит хранить стекло в ванной комнате.

Поместите корзинку кофейных зерен в удобное для вас место. Например, он может стоять над унитазом или под раковиной. Каждый раз, когда замечаете неприятный запах, открывайте корзинку с кофе на некоторое время, и он исчезнет.

Свой запас кофе в ванной комнате следует обновлять каждые несколько недель, если часто им пользуетесь. Также необходимо хранить контейнер с кофе закрытым, чтобы запах не выветрился преждевременно.

Можно ли пить кофе натощак - совет врача

Многие слышали о том, что кофе нельзя пить на голодный желудок, потому что это может вызвать гастрит или другие неприятные ощущения в животе. Но так ли это на самом деле? Гастроэнтеролог Массачусетской больницы Триша Пасрича написала статью о том, что должны знать о пользе и вреде от кофе кофеманы. Серия исследований, проведенных еще в 1970-х годах, продемонстрировала, что кофе не входит в число потенциально опасных веществ в этом контексте. Он не способен нарушить естественную защиту желудка. Но ее подавляют другие вещества. Перечень продуктов вреднее за кофе читай здесь.

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