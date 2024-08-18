Все больше исследователей утверждают, что человеку, вероятно, вообще не нужны молочные продукты.

Молочные продукты приносят пользу организму. Это - общепринятое утверждение, впрочем, все больше исследователей и врачей отрицают эту идею, говоря, что человеку, вероятно, вообще не нужны молочные продукты, пишет CBS News.

Что касается определенных питательных веществ в молочных продуктах, это правда, что они не нужны, сказал доктор Дариуш Мозаффариан, кардиолог и профессор медицины и диетологии в медицинской школе Тафтса.

"Нам, по-видимому, не нужен весь кальций и витамин D из молочных продуктов. Существуют другие источники, которые вы можете иметь, растительные альтернативы, которые дополняют кальций или витамин D, что привело к умеренности в отношении рекомендаций конкретно молочных продуктов", - говорит эксперт. Видео дня

По его словам, как и любую другую пищу, вы можете исключить любую пищу и "при этом создать здоровую диету, поэтому вам не нужно есть молочные продукты". Так, диетические рекомендации по молочным продуктам, которые пропагандируют есть три порции в день, сосредоточены на вариантах с низким содержанием жира, "базируются на слишком упрощенных теориях о нескольких питательных веществ, которые нам нужны".

Мозаффариан назвал некоторые примеры преимуществ молочных продуктов:

Молоко связано со снижением риска высокого кровяного давления и меньшим риском инсульта;

Сыр и йогурт снижают риск диабета;

Все молочные продукты связаны с увеличением мышечной массы и уменьшением массы жира.

"Эти преимущества, кажется, на самом деле не связаны с традиционным содержанием жира, кальция или витамина D, а связаны с другими вещами, например, ферментацией сыра или пробиотиками в йогурте. Пробиотики в йогурте полезны для нашего кишечного микробиома и, вероятно, снижают риск диабета. А сыр на самом деле является крупнейшим ферментированным продуктом, который потребляют в Соединенных Штатах, и мы узнаем о пользе для здоровья ферментированных продуктов, таких как кимчи или квашеная капуста", - сказал эксперт.

Он рекомендует ежедневно употреблять одну порцию несладкого йогурта и сыра.

"Это больше для сердечно-метаболических преимуществ, чем для кальция и витамина D. В течение многих лет мы рекомендовали обезжиренные молочные продукты, которые не очень вкусные. И я говорю людям, пока мы не получим больше доказательств, прямо сейчас выбирайте нежирные или цельные жиры, в зависимости от того, что вам больше нравится", - резюмировал диетолог.

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