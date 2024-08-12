Когда греет солнце и температура резко повышается, вы можете обнаружить, что ваш аппетит немного меньше, чем обычно.

Во время жары аппетит уменьшается, и наука нашла объяснение, почему мы меньше едим в такие периоды. Об этом пишет Mirror.

Отмечается, что в жаркие минуты мы реже заглядываем в холодильник, и наоборот, когда температура падает, многие постоянно перекусывают. Американские ученые установили фундаментальный биологический импульс, который обусловливает нашу тягу к еде: все дело в калориях.

"Мы обнаружили, что люди в холодной среде потребляют больше калорий", - рассказал эксперт по питанию Эллисон Чайлдресс из Техасского технического университета. Видео дня

Отмечается, что калории, по сути, являются энергией, и во время метаболизма они производят тепло, которое может быть решающим для сохранения тепла в холодных условиях. При этом с окончанием холодного времени года и наступлением тепла многие чувствуют себя менее голодными.

"Наши тела производят тепло за счет затрат энергии, включая процесс переваривания пищи. .... Из каждых 1000 калорий, которые мы потребляем, только 250 становятся пригодными для использования энергией, а остальное рассеивается в виде тепла. Во время жарких периодов ваше тело предпочитает охлаждение, а не переваривание пищи, поэтому вы, естественно, чувствуете меньше голода. Ваш аппетит уменьшается, и ваше тело использует свои жировые запасы для получения энергии", - говорится в статье.

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Ранее УНИАН писал, можно ли ложиться спать голодным на самом деле. По словам врачей, если человек за день съедает достаточное количество пищи и получает нужное ему количество калорий, то не есть перед сном можно и даже нужно.

При этом очень часто бывает так, что люди на правильном питании испытывают голод перед сном - и это нормально.

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