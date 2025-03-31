Фритты - очень важный элемент в безопасности вашего авто.

Далеко не каждый автомобилист знает предназначение маленьких черных точек на ветровом стекле машин. Оказывается, они выполняют очень важную функцию и известны как "фритты".

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Что означают точки на лобовом стекле

По словам экспертов, фритты на стекле помогают предотвратить "оптические искажения". Как пишет Еxpress, без них обзорность может сильно ухудшиться в солнечные дни, когда температура становится намного выше.

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Специалисты NuVisionAutoglass подчеркнули, что эти черные точки являются эффективными "распределителями тепла". Это делает их жизненно важным элементом в вопросе безопасности на дорогах.

"Вы когда-нибудь чувствовали, что смотрите в кривое зеркало во время вождения? Резкие перепады температуры могут вызвать оптическое искажение", - объяснил один из экспертов компании.

По его словам, это заставляет прямые линии выглядеть искривленными. Черный точечный рисунок помогает предотвратить это, действуя как теплораспределитель.

Этот узор не дает сплошной черной полосе нагреваться значительно быстрее, чем остальное стекло, сводя к минимуму оптические искажения и гарантируя четкий и неискаженный обзор дороги впереди.

В компании Autoglaze добавили, что фритты на автомобиле "настолько недооценены, что никто даже не удосуживается спросить, почему они вообще там находятся".

Как там объяснили, на самом деле это не простой рисунок, а черная эмаль. Она запекается на стекле еще на стадии производства. Эту полосу, переходяющую в точки, можно обнаружить на ветровом и других стеклах авто.

В Windscreen Company подчеркнули, что без этих черных точек есть риск, что лобовое стекло просто выпадет со своего места.

"Как уже говорилось выше, нельзя недооценивать важность фритт для вашего стекла, и если по какой-либо причине они начали изнашиваться или выцветать, крайне важно заменить их как можно скорее", - подытожили специалисты.

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