Кошки, которые хорошо социализированы, обычно меньше боятся.

Кошки могут быть дружелюбными, уютными, любящими и милыми, но могут и демонстрировать агрессию или страх. Страх и беспокойство у кошек могут быть вызваны различными факторами - генетикой, поведением и здоровьем матери-кошки. При этом кошки, которые хорошо социализированы - проводили время в окружении других кошек, людей и собак, начиная с самого раннего возраста, - обычно меньше боятся.

Очень важно понять, чего может бояться ваша кошка, чтобы знать, как ей помочь. Барри Дж. Моррисон, ветеринарний лікар, в статье для PetMD назвал самые распространненные причины страха у кошек.

1. Громкие звуки – фейерверк, гром, пылесос, фен

У кошек обостренное чувство слуха и из-за этого обостренного чувства громкие звуки часто вызывают нежелательный страх и тревожное поведение, в первую очередь потому, что кошки могут не понимать, что является источником шума. Шумовые фобии можно преодолеть, если постепенно, на небольшой громкости, вводить звуки, вызывающие страх, а затем увеличивать громкость и время воздействия.

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2. Незнакомые люди

Кошки известны своим обостренным обонянием, которое они используют для запоминания людей, мест и вещей. Новый человек или незнакомец в доме - это незнакомые запахи, которые могут инстинктивно вызывать у кошек настороженность.

Преодоление этого страха требует терпения и положительного подкрепления. Например, если попросить гостей спокойно посидеть на полу с лакомствами для кошек, это поможет им понять, что люди могут быть друзьями, а не врагами.

3. Вода

Кошкам не требуется много времени на купание, что сводит к минимуму контакт с водой, когда они еще маленькие. Мокрая шерсть также неудобна для большинства кошек и добавляет лишний вес, что затрудняет их бегство от хищников в дикой природе. Отсутствие контакта с водой способствует тому, что многие кошки боятся воды и испытывают беспокойство.

4. Изменения в окружающей среде

Кошки - существа привычки и, как известно, очень не любят перемен. Так что любые изменения в окружающей среде могут вызвать у них страх и тревогу – например, новый наполнитель для кошачьего туалета, новая мебель, переезд в новый дом, появление нового ребенка, изменение времени или места кормления, путешествие, воздействие новых запахов, таких как чистящие средства, духи или ароматические свечи.

5. Другие животные

Кошки, жившие без других животных, склонны защищать свою территорию и могут воспринять знакомство с новым питомцем с трудом. Чтобы облегчить процесс знакомства, перед встречей дайте ей предметы с запахом ее нового друга.

6. Люди

Знакомство с новыми членами семьи может вызвать у кошек сильный стресс. Исследования показали, что появление в доме нового человека вызывает у кошек больше страха и тревоги, чем появление еще одного домашнего животного. Интересно, что возраст нового человека в доме, похоже, не коррелирует с тем, насколько сильно кошка испытывает стресс или тревогу по отношению к нему.

7. Посещение ветеринарного врача

Страх и беспокойство у кошек обычно связаны с визитами к ветеринару, будь то плановый осмотр или болезнь. Исследования показали, что кошки, регулярно проходящие ежегодный осмотр у ветеринара, испытывают меньше страха и беспокойства во время визитов к нему. С другой стороны, кошки, которые не посещали ветеринара в течение последних двух лет, чаще проявляют агрессию из-за страха и беспокойства.

8. Замкнутое пространство

Самым тревожным замкнутым пространством для кошки является ее переноска. К тому же, она ассоциируется с такими неприятными событиями, как нечастые визиты к ветеринару, путешествия, громкие звуки, незнакомые запахи и звуки. Если держать переноску на виду и открывать ее для посещения, это поможет кошке привыкнуть к ее присутствию.

9. Огурцы

Вирусное интернет-видео, появившееся несколько лет назад, популяризировало идею о том, что кошки боятся огурцов. Однако ветеринарный врач-бихевиорист из Центра здоровья кошек при Корнельском университете считает, что страх кошки перед огурцом - это, скорее всего, просто реакция на любой новый предмет.

10. Отсутствие мест для укрытия

Наличие безопасного места, где можно спрятаться, очень важно для благополучия и счастья кошки. Если вы выделите кошке специальное место для укрытия, в идеале с двумя точками входа/выхода, это позволит ей чувствовать себя более защищенной и менее уязвимой, что значительно уменьшит ее беспокойство и страх.

Ранее эксперты перечислили все признаки, по которым можно понять, что ваша кошка действительно вас любит.

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