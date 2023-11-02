Рассказываем, какую функцию выполняют усы у кошки и почему нельзя к ним прикасаться.

Многие люди ошибочно предполагают, что кошачьи усы нужны хвостатым для равновесия. На самом деле, к вестибулярному аппарату они не имеют никакого отношения - дело совсем в другом. УНИАН выяснил, зачем котам усы и брови, и почему нельзя их трогать.

Что кошки чувствуют усами на самом деле

Зоологи называют усы вибриссами - это определение дано любым жестким волоскам, которые выступают над шерстяной поверхностью животного. Ветеринары утверждают, что усы - это дополнительный орган осязания у котов, и нужны им не меньше, чем слух, зрение или обоняние.

Для того чтобы понять, зачем котам усы, важно выяснить, как они устроены. На вибриссах есть множество нервных окончаний - при малейшем внешнем воздействии (ветре или касании) эти окончания передают сигналы в мозг кошки. Животное чувствует происходящее вокруг, именно через усы, если посмотреть, понюхать или потрогать нет возможности. Более того, кот может двигать вибриссами в разные стороны, ощупывая предмет, как щупальцами.

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Какую функцию выполняют усы у кошки

Зоологи говорят, что вибриссы появились на черепе котов раньше, чем шерстяной покров, поэтому усы просто необходимы. Немногие знают, можно ли трогать усы кота - да, но делать это нужно очень осторожно. Если вы повредите сенсорику животного, он лишится многих возможностей и не сумеет:

Охотиться

Если понаблюдать за кошкой в момент ее охоты за кем-то, то станет понятно, что животное двигает усами в сторону источника шума. Усы, направленные к объекту, передают абсолютно всю информацию о добыче, отсюда кошка понимает расстояние до нее и даже размеры предполагаемой жертвы.

Видеть ночью

Существует мнение, что кошки прекрасно ориентируются в темноте не из-за зоркого глаза, а благодаря чувствительности усов. Животное полагается на вибрации, создаваемые ветром, поэтому может идти наощупь. Этот феномен можно сравнить с тем, как ориентируются в пространстве незрячие люди - они не видят, что происходит вокруг них, но чувствуют другими частями тела.

ВАЖНО: предположение, что кошка может усами измерять диаметр норы или лаза, отнесли к мифам. Никакого научного подтверждения такой теории нет.

Измерять температуру

Именно с помощью усов кошки понимают, жива ли их жертва, можно ли есть пищу, какая погода на улице. "Хвостатые" улавливают колебания атмосферного давления раньше, чем соответствующее значение появится на столбике термометра. Именно поэтому они долго нюхают еду прежде, чем приступить к трапезе, и закрывают нос лапой во сне перед похолоданием.

Спасать жизни

Благодаря тому, что кошки чувствуют малейшие вибрации, они способны предвидеть даже землетрясение - буквально за 10-15 минут до его начала. Предчувствуя катастрофу, они убегают из дома, даже если до этого спокойно занимались своими делами. Это помогает и человеку успеть спастись до того, как опасность наступит неотвратимо.

Почему котам нельзя отрезать усы

Подобные вопросы важно знать родителям, дети которых играются с кошками неаккуратно, а то и вовсе ставят эксперименты на животных. Немногие взрослые знают, что будет, если отрезать кошке усы. Во-первых, кот испытает невероятный стресс, может отказаться от еды или игр, перестанет подходить к человеку. Во-вторых, из-за потери одного из органов чувств не сможет быстро найти еду и перестанет хорошо видеть ночью. Никакой необходимости в обрезке усов нет - делать этого не надо.

Однако ситуации бывают разными и каждому человеку лучше иметь ввиду, как быстро отрастают усы у кошки. Если нет повреждений волосяной луковицы, то вибриссы станут прежними за 2-3 недели при условии нормального функционирования организма.

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