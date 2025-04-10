Разбираемся, можно ли есть бананы каждый день и кому не стоит этого делать.

Бананы - это "пища для мозга", заряд энергии перед тренировкой, отличное дополнение к завтраку, а также хороший перекус, который удобно брать с собой. Для многих этот универсальный фрукт стал частью ежедневного рациона, но полезно ли это на самом деле? Диетолог рассказала, что будет, если есть бананы каждый день, и кому следует быть осторожными с этим фруктом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как хранить бананы, чтобы они не чернели почти месяц.

Что будет, если каждый день есть бананы

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в среднем банане - около 105 калорий, 27 г углеводов, 14 г сахара, 5 г клетчатки и 422 мг калия. Этот фрукт также хороший источник витаминов C, B6, магния, натрия и калия, пишет американское издание Delish.com.

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Кроме этого, бананы имеют ряд и других преимуществ.

Дарят заряд энергии

Эти фрукты - богаты углеводами, которые лучше всего употреблять в сочетании с полезными жирами и/или белками. Это связано с тем, что углеводы перевариваются быстрее, чем белки или жиры, поэтому, если их есть отдельно, они могут резко поднять уровень сахара в крови, а затем и упасть. Но если банан съесть с горстью орехов или йогуртом, то заряда энергии хватит на дольше и уровень глюкозы в крови дольше будет оставаться стабильным, сообщает издание Eatingwell.com.

Помогают поддерживать здоровый вес

Если употреблять бананы в составе сбалансированной еды, то они помогают дольше оставаться сытыми. Чувство сытости между приемами пищи снижает вероятность того, что появится неконтролируемая тяга к еде, что со временем может привести к увеличению веса.

И, хотя нет никаких доказательств того, что бананы напрямую способствуют снижению веса, но, если говорить о том, как бананы влияют на фигуру, то они - удобный и легкодоступный вариант пищи, который можно легко включить в рацион питания для снижения веса.

Выводят токсины и улучшают работу кишечника

В одном банане содержится 3 г клетчатки, которую большинство людей не дополучает из своего рациона. Клетчатка, как уже говорили выше, дольше сохраняет чувство сытости. Кроме этого, пектин, содержащийся в бананах, помогает организму эффективнее избавляться от токсинов, то есть, это такая себе "метла" для кишечника.

Кстати, пектина больше в более зеленых или слегка спелых бананах, чем в перезрелых. Бананы также содержат тип клетчатки, которая работает как пребиотики и улучшает работу кишечника.

Полезны для сердца

Эти фрукты - отличный источник калия, в одном среднем банане его содержится 422 мг и это 9% от рекомендуемой суточной дозы. Калий очень важен для здоровья сердца, поэтому бананы обычно советуют включать в рацион людям с рисками или диагнозами сердечных заболеваний. Также калий помогает снизить артериальное давление - одну из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний.

Банановый смузи или овсянка с бананом на ночь способствуют здоровью сердца.

Снижают риск рака

Менее известный факт о бананах - они богаты антиоксидантами, которые могут обладать противораковым эффектом, особенно при раке поджелудочной железы и молочной железы. Высокое содержание антиоксидантов помогает организму контролировать воспаление и повреждение тканей, что становится причиной болезней сердца, диабета, рака и других.

Но бананы могут оказаться идеальным выбором не для всех. По словам дипломированного диетолога Лорен Манакер, с этими фруктами следует быть осторожными людям, которые придерживаются диеты с низким содержанием калия, а также тем, у кого "скачет" уровень сахара в крови после еды. Так как бананы содержат углеводы и сахар, то польза для людей, страдающих диабетом, может быть сомнительна. В то же время, по данным Гарвардской школы общественного здравоохранения (Harvard TH Chan School of Public Health), бананы выделяют меньше глюкозы в кровоток, чем, к примеру, белый хлеб.

Гиперкалиемия возникает, когда уровень калия в крови слишком высок, хотя это состояние встречается редко. Согласно данным клиники Кливленда, только 2-3 % людей имеют высокий уровень калия. "У здорового в целом человека маловероятно возникновение гиперкалиемии при употреблении одного банана в день, особенно если остальная часть его рациона не содержит чрезмерно большого количества продуктов, богатых калием", - говорит диетолог.

Так что да - банан в день, скорее всего, безопасен. Можно ли съедать больше - зависит от вашего индивидуального здоровья и диеты. Например, для человека с заболеваниями желудка, который может переваривать только бананы, употребление более одного фрукта, вероятно, приемлемо. Но это не лучшая идея для тех, кто ест много бананов поверх "огромного количества" богатой углеводами пищи, отмечает диетолог.

Если говорить о том, можно ли ребенку каждый день есть бананы, то, как правило, специалисты советуют давать их ребенку лишь начиная с трех лет и не больше одного. Школьникам можно есть по два фрукта в день.

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