Россия - государство-террорист. Она не только убивает мирных украинцев, разрушает жилые дома и инфраструктурные объекты, но и сознательно совершает против Украины экологические преступления. За цифрами и фактами, приведенными ниже, стоит жизнь людей, животных и самой экосистемы. Не только сегодня, а на поколение вперед.

Государственная экологическая инспекция Украины сообщает, что за девять месяцев войны российские агрессоры загрязнили 182 880 квадратных метров украинской почвы.

По информации Ассоциации саперов Украины, более 80 тысяч квадратных километров нашей земли усеяны русскими минами, что делает ее малопригодной для жизни и промышленного или хозяйственного использования.

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За девять месяцев войны российские агрессоры загрязнили 182 880 квадратных метров украинской почвы

Из-за российских террористов погибли более 6 миллионов домашних животных, а счет жертв среди диких животных идет на сотни тысяч или даже миллионы.

Россияне оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В результате военных действий поражены 20% природоохранных территорий Украины. Агрессоры уничтожили около 80% территории национального парка "Святые горы", а оккупированная "Аскания Нова" на Херсонщине находится в состоянии гуманитарного кризиса.

680 618 тонн нефтепродуктов, которые сгорели в результате российских обстрелов, привели к значительному загрязнению воздуха. Российские ракеты поразили нефтебазы на Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и в других регионах.

1000 квадратных километров поверхности Черного моря загрязнены нефтяными выбросами от российской военной авиации и судов. 25 февраля, неподалеку от порта "Южный" в Одесской области, россияне атаковали молдавский танкер Millenial Spirit, навредив живым организмам в акватории Черного моря. Из-за загрязнения воды погибли по меньшей мере 50 тыс. черноморских дельфинов, причем – как на побережье Одесской области, так и в акваториях Болгарии, Румынии и Турции.

В связи с экоцидом Украины против РФ должны быть введены дополнительные санкции. Страна-террорист должна ответить за нарушение экологической безопасности в Украине и присоединиться к восстановлению украинской экосистемы в послевоенное время через выплату репараций

Российские террористы подвергают Украину и мир ядерной опасности. На Чернобыльской АЭС оккупанты нанесли ущерб минимум на 2,5 млрд гривен. Высоким остается уровень ядерной угрозы на Запорожской АЭС. Российские оккупанты регулярно обстреливают станцию, размещают на ее территории тяжелое вооружение и не допускают к ремонтным работам украинских специалистов и представителей МАГАТЭ. Зона отчуждения вокруг ЗАЭС в результате потенциального ядерного взрыва может составлять до 30000 квадратных километров.

Всеукраинский гуманистическое движение UAnimals запустил международную информационную кампанию, в которой призывает Европейский парламент, Организацию Объединенных Наций, парламенты государств-партнеров, международные организации и институты осудить действия России, а также способствовать пресечению преступлений экологического характера. В связи с экоцидом Украины против РФ должны быть введены дополнительные санкции. Страна-террорист должна ответить за нарушение экологической безопасности в Украине и присоединиться к восстановлению украинской экосистемы в послевоенное время через выплату репараций.

Как это можно приблизить? Подписать петицию к ООН и Европейскому парламенту с целью осудить Российский экологический терроризм в Украине. Государство-террорист должно получить дополнительные антироссийские санкции во время войны и оплатить дополнительные контрибуции после ее завершения.

Александр Тодорчук, основатель и председатель Всеукраинского гуманистического движения UAnimals