В Одесской прокуратуре начато свое расследование.

Иностранные специалисты занялись расследованием случаев экоцида российских оккупантов. В Украине за время полномасштабной войны 50 тысяч водных млекопитающих.

Об этом говорится в сюжете ТСН

Ученые причерноморских стран фиксируют самую массовую за последние десять лет гибель морских млекопитающих. Предварительно, с начала войны в Украине погибли более 50 тысяч китообразных. Их смерть связывают с бомбардировками и ракетными обстрелами россиян.

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Массовую гибель афалин и азовских дельфинов ученые национального парка "Тузловские лиманы" фиксируют с первых дней полномасштабного вторжения РФ. После каждого ракетного удара или бомбардировок на побережье волны выносили мертвых млекопитающих. Такая же ситуация в Румынии и Болгарии.

"До войны мы наблюдали максимум три дельфина мертвых на протяженности 44 километра в течение всего года, но сейчас сначала войны и до конца июля мы обнаружили 44 дельфина на 6 километрах", - рассказал директор нацпарка.

Экологи отметили, что дельфины массово могут погибать или от инфекций, или из-за боевых действий. Именно вторую версию называют наиболее вероятной.

"Мы знали от разных источников, что в северо-западной части Черного моря есть очень много подлодок и надводных лодок, включая и "Москву", которую вы все знаете куда она пошла. Поэтому все эти надводные и подводные лодки они создавали очень мощный звуковые сигналы, поражавших дельфинов", - рассказали ученые.

При этом указано, что число мертвых дельфинов немного снизилось после освобождения острова Змеиный. У погибших особей взяли образцы для анализа и оправили в Италию и Германию.

Кроме того, в Одесской прокуратуре начато свое расследование.

"На территории Одесской области мы обнаружили 95 фактов мертвых дельфинов на побережье, но мы понимаем, что их гораздо больше. Расследуется уголовное производство по такой уголовной статье, которая называется "Экоцид". Это опять же преступление против безопасности человечества", - сообщил прокурор Одесской области Сергей Костенко.

Как только подтвердится, что массовая гибель млекопитающих – это следствие военных действий, то против России направят иск в международные суды и заставят заплатить за уничтожение природных ресурсов.

Погибшие дельфины в Одесской области - что известно

Ученые считают, что в Черном море, на территории нескольких стран, из-за военной агрессии РФ уже погибли десятки тысяч дельфинов.

"Следует вновь напомнить, что корабельная группировка Черноморского флота рашистов в конце июля была усилена еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет. Орки тогда продолжали держать блокаду северо - западной части Черного моря", - сказал Русев, добавив, что животные погибли в результате использования гидролокаторов (сонаров).

Это оборудование создает мощные звуки, которые негативно влияли на здоровье и жизнь животных. Они попадали в зону облучения навигационных приборов судов, что выводило из строя их органы навигации и эхолокации, и они получали мощную акустическую травму.

19 октября руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко заявил, что в области с 24 февраля выявлено более 90 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ.

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