Применение этого совета не будет стоить вам дополнительных денег.

Кажется, что нет ничего проще, чем вскипятить воду и залить ее в чашку, где уже ждет чайный пакет или листья. Однако оказалось, есть маленький секрет чаепития, который меняет вкус вашего напитка.

Писательница Эмили Холмс, которая написала книгу "Хороший и правильный чай" поделилась трюком для заваривания чая. Как пишет simply recipes, самый важный нюанс обойдется вам совершенно бесплатно. Нужно просто для заваривания пользоваться свеженабранной водой.

"Лучший аромат чайных листьев извлекается с помощью обогащенной кислородом воды. В воде, которая некоторое время отстаивалась или, скорее всего, кипятила снова и снова, не будет хватать кислорода, поэтому вкус вашей чашки чая будет никаким", - указывает Холмс.

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Что значит добавлять только что набранную воду? Следует наполнять свой чайник свежей водой из-под крана каждый раз, когда вы планируете пить чай, чтобы максимизировать уровень кислорода и извлечь из листьев каждую каплю сбалансированного вкуса.

Идея заключается в том, что низкий уровень кислорода в воде приведет к тому, что чай будет тусклым и лишенным характера", - говорит владелец TeaSource Майкл Ланье.

Чтобы обеспечить достаточное количество кислорода в воде он рекомендует "довести воду до температуры, в которой вы хотите заварить чай, отключить от источника тепла и немедленно полить водой листья".

"Не позволяйте воде кипеть/нагреваться в течение дополнительного времени - это приведет к снижению уровня кислорода, без дополнительного температурного преимущества", - отмечает Ланье.

Другие советы по чаепитию

Независимо от того, завариваете ли вы черный чай, или кувшин домашнего чая со льдом, или острый травяной чай с кусочками свежего имбиря, каждое заваривание требует уникального времени и температуры для получения оптимального вкуса.

Ранее ученые назвали 10 самых полезных чаев, которые стоит пить каждый день. Среди них черный чай, Эрл Грей, улун и ромашковый чай.

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