Специалисты утверждают, что употребление чая обычно не представляет никакой опасности для здоровья человека.

С возрастом необходимо поддерживать прочность наших костей, поскольку они защищают органы, закрепляют мышцы и сохраняют кальций. Для этого нужно употреблять большое количество продуктов, которые имеют много кальция и выполнять физические упражнения, к примеру прыжки. Также для этого стоит отказаться от кофеиносодержащих напитков, среди которых чай и кофе. Однако если вы все же любите пить чай, то специалисты знают, как это совместить, пишет verywell health.

Несмотря на то, что некоторые исследования показали, что потребление кофеина может быть не лучшим вариантом для здоровья костей, информация о пользе биологически активных соединений, которые имеет чай, перевешивает любые недостатки содержания кофеина. По данным наблюдательных исследований, потребление такого напитка не способствует потере кальция или снижению плотности костной ткани.

По мнению исследователей, противовоспалительные свойства чая могут быть связаны с его положительным влиянием на здоровье костей. В некоторых исследованиях говорится о том, что для женщин во время постменопаузы растительные соединения, которые есть в настоящем чае, могут иметь эстрогеноподобную активность, которая может помочь организму поддерживать здоровье костей после того, как уровень эстрогена естественно снизится.

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"Например, исследование 2022 года, в котором приняли участие 3530 женщин в постменопаузе, показало, что участницы, которые употребляли 1-3 чашки зеленого чая ежедневно, имели значительно более низкие показатели остеопении (ослабление костей) и остеопороза (уменьшение костной массы) по сравнению с людьми, которые либо не употребляли зеленый чай, либо употребляли менее одной чашки в день", - говорится в материале.

В издании отмечают, что большинство исследований, которые связывают потребление чая с положительным влиянием на здоровье костей, преимущественно основываются на данных наблюдений, которые затрудняют доказательства его полезности.

Для того, чтобы это изменить, китайские исследователи изучили потенциальную связь, не опираясь на данные других наблюдений. Они решили провести менделевский рандомизационный анализ, а именно использовали генетические вариации, с помощью которых они сделали выводы, которые могут повлиять на результаты.

"Результаты показали, что люди с генетической предрасположенностью к употреблению большего количества чая также имеют более высокую вероятность повышения общей минеральной плотности костной ткани. (Да, существуют вариации последовательностей ДНК, связанные с любовью к чаю.) Это было наиболее заметно среди участников в возрасте от 45 до 60 лет", - добавили в публикации.

В свою очередь диетолог из Нью-Джерси Алисса Смолен отметила, что не удивлена результатами исследования.

"Для широкой общественности употребление чая считается здоровым поведением и обычно не представляет никакой угрозы для здоровья. Результаты исследования лишь подтверждают пользу чая для здоровья, особенно для пожилых людей", - заверила она.

Какие еще есть полезные напитки для здоровья

Диетологи рассказали, что есть напитки, которые нужно пить ежедневно, ведь они повышают иммунитет и продлевают жизнь. Среди них выделяют зеленый чай, соки из цитрусовых фруктов, латте с куркумой, имбирный чай, ягодные смузи и бульоны.

Также диетологи назвали напитки для сохранения ясности ума у тех, кому за 40. По словам диетолога Крутики Нанавати, среди них есть такие напитки, как кофе, вода и черничный сок.

"Регулярное употребление черничного сока может обеспечить защиту от потери памяти и снижения когнитивных функций", - отметила она, рассказывая о пользе употребления сока.

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