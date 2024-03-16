Среди них черный чай, улун и ромашковый чай.

Независимо от того, наслаждаетесь вы чаем со льдом или горячим чаем - это очень полезный напиток, который можно пить каждый день. Но некоторые сорта чая являются самыми полезными для ежедневного употребления.

Как пишет портал RealSimple, в целом существует два основных типа чая - травяные чаи - это любые чаи, изготовленные из таких растений, как фрукты, зерна, цветы, специи, корни и травы, и чаи, полученные из растения Camellia sinensis, листья которого собирают и обрабатывают специальными способами для производства черного, зеленого, белого чая и чая улун.

Вот десять лучших для здоровья чаев, на которые стоит обратить внимание.

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Черный чай

Одним из самых распространенных сортов чая является черный чай, который имеет глубокий и интенсивный вкус, а также высокое содержание кофеина по сравнению с другими видами. Также полифенольные соединения черного чая помогают поддерживать здоровье сердца, положительно влияя на артериальное давление и уровень холестерина. Они также способствуют улучшению иммунитета, кишечника, мозга и обмена веществ.

Имбирный чай с куркумой

Куркумин в куркуме обладает противовоспалительным действием, а вещества, содержащиеся в имбире, облегчают боль и улучшают пищеварение.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит меньше кофеина, чем черный чай, примерно 30 мг на чашку. Помимо привлекательного вкуса, зеленый чай содержит биоактивные соединения, которые помогают укрепить иммунитет, здоровье сердца, кишечника и обмен веществ.

Чай с лимоном

Лимон содержит витамин С, который помогает бороться с воспалением и укреплять иммунитет.

Белый чай

В нем, как правило, примерно на 15 процентов меньше кофеина, чем в зеленом чае. Белый чай имеет много тех же соединений, что и черный и зеленый чай. Он также содержит l-теанин - аминокислоту, которая поддерживает когнитивные функции, а также иммунитет и здоровье сердца. Установлено, что белый чай потенциально помогает заживлению ран и здоровью кожи.

Чай из гибискуса

Этот чай не содержит кофеина. Исследования показали, что чай из гибискуса поддерживает здоровье сердца, регулируя артериальное давление и уровень холестерина, а также помогает стабилизировать сахар в крови.

Чай Эрл Грей

Это черный чай, приправленный маслом бергамота. Бергамот стимулирует естественную выработку пищеварительных ферментов и расслабляет мышцы пищеварительного тракта, чтобы облегчить спазмы, газы или вздутие живота.

Мятный чай

Чаи с мятой действуют как ноотропы, которые помогают улучшить такие когнитивные функции, как память, концентрация и концентрация. Эти чаи без кофеина также могут помочь облегчить вздутие живота и другие проблемы с пищеварением, а также помочь при кашле и облегчении инфекции носовых пазух.

Чай улун

Чай улун находится где-то между зеленым и черным чаем с точки зрения содержания кофеина и крепости вкуса. Однако он сочетает в себе пользу для здоровья обеих разновидностей, содержа большое количество соединений для поддержки сердца, мозга, обмена веществ, кишечника и иммунитета.

Ромашковый чай

Ромашкой можно наслаждаться в любое время суток, ведь она не содержит веществ, которые вызывают сонливость или усыпляют. В то же время такой чай поддерживает пищеварение и успокаивает. Установлено, что ромашка помогает облегчить симптомы тревоги, а также обладает противовоспалительными, метаболическими и иммунными свойствами.

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