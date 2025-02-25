Исследователи отметили, что восстановить рост продолжительности жизни все еще возможно, но при одном условии.

Темпы роста ожидаемой продолжительности жизни человека по всей Европе значительно замедлились с 2011 года.

Исследование, проведенное Университета Восточной Англии (UEA), называет неправильное питание, низкую физическую активность, ожирение и пандемию COVID-19 основными факторами, способствующие этой тенденции, пишет Earth.com.

Ученые предупредили, что вместо того, чтобы жить дольше, многие люди теперь сталкиваются с более ранней смертью.

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"Достижения в области здравоохранения и медицины в 20 веке привели к тому, что ожидаемая продолжительность жизни в Европе увеличивалась из года в год. Но теперь это уже не так", - констатировал профессор Ник Стил из Медицинской школы Норвича при UEA.

С 1990 по 2011 год снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний постоянно увеличивало среднюю продолжительность жизни в Европе. Однако исследование показало, что в период с 2011 по 2019 годы прогресс застопорился, поскольку основные факторы риска, такие как ожирение, гипертония и высокий уровень холестерина, либо выросли, либо перестали улучшаться почти во всех странах Европы.

"Мы обнаружили, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний была основным фактором, сдерживающим рост продолжительности жизни в период с 2011 по 2019 год. А пандемия COVID-19 стала причиной снижения продолжительности жизни в период с 2019 по 2021 год", - объяснил Стил.

Исследователи констатировали, что улучшение методов лечения гипертонии и высокого холестерина не компенсировало последствия нездорового образа жизни.

У специалистов возникла обеспокоенность тем, что люди могут начать умирать в более молодом возрасте, если правительства не примут решительных мер.

Среди 19 исследованных европейских стран Англия показала самое резкое снижение роста ожидаемой продолжительности жизни после 2011 года. Эта тенденция характерна и для остальной части Великобритании.

Напротив, некоторые страны, включая Норвегию, Исландию, Швецию, Данию и Бельгию, показали более утешительный результат.

"Необходима более жесткая государственная политика для снижения основных рисков для здоровья, включая ожирение, неправильное питание и низкую физическую активность, чтобы улучшить здоровье людей в долгосрочной перспективе",- сказал Стил.

В исследовании подчеркивается, что рост продолжительности жизни все еще возможен. "Ожидаемая продолжительность жизни пожилых людей во многих странах все еще улучшается, что показывает, что мы еще не достигли естественного потолка долголетия", - рассказал ученый.

А предотвращение ранней смерти среди молодых людей открывает широкие возможности для снижения смертности.

Исследователи сделали вывод, что скоординированные меры общественного здравоохранения, которые отдают приоритет изменениям в питании, физической активности и борьбе с ожирением, могут помочь восстановить восходящую кривую продолжительности жизни. В противном случае молодые поколения Европы рискуют прожить меньше, чем те, кто жил до них.

Другие новости о продолжительности жизни

Люди во всем мире сейчас живут дольше, чем раньше. Но разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин сокращается. В 1990 году средняя продолжительность жизни женщин была 77,17 года, тогда как ожидаемая продолжительность жизни мужчин - 72,23. В 2010 году эта ожидаемая продолжительность жизни выросла до 83,10 у женщин и 78,37 у мужчин.

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