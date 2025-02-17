Ногти многое могут рассказать о вашем организме.

Доктор Дэвид Синклер, специалист по генетике из Гарвардской медицинской школы, заявил, что можно предсказать продолжительность жизни, основываясь на скорости роста ногтей.

Он объяснил, что здоровье ногтей является важным показателем скорости обновления клеток в организме. Ведь чем быстрее организм генерирует новые здоровые клетки, тем лучше он защищён от возрастного ухудшения, пишет Daily Mail.

Синклер сослался на исследование 1979 года, в котором учёные прикрепили к ногтям сотен людей крошечные измерительные ленты и отслеживали их рост в течение нескольких лет.

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Выяснилось, что скорость роста ногтей снижается на 0,5% в год после 30 лет. Если ваши ногти растут быстрее, чем у сверстников, и их приходится стричь чаще, это может указывать на замедленное старение, предположили исследователи.

Какие болезни можно определить по ногтям

Изменения внешнего вида ногтей могут сигнализировать о различных проблемах со здоровьем. Поперечные бороздки часто встречаются у пожилых людей, так как с возрастом замедляется образование новых клеток.

Однако у молодых людей они могут указывать на:

свинку,

диабет,

гиперпаратиреоз (избыточное производство гормона, регулирующего кальций),

дефицит витамина A, цинка, кальция или железа.

Чёрные пятна под ногтями могут быть признаком меланомы (рака кожи) или бородавки, растущей под ногтевой пластиной. Белые пятна и полосы могут сигнализировать о недостатке цинка, кальция или железа, а также о грибковой инфекции. Округление и утолщение ногтей ("барабанные палочки") часто связано с низким уровнем кислорода в тканях. Это может быть признаком хронических заболеваний сердца или лёгких.

Почему ногти растут медленнее с возрастом - причины

Одна из причин — ухудшение кровообращения с возрастом. К ногтям поступает меньше питательных веществ, что замедляет их рост.

Также важную роль играют питание и гормональный баланс. Например, во время полового созревания и беременности ногти могут расти быстрее.

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