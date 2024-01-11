В частности, содержание клетчатки в овсянке способствует положительному влиянию на уровень холестерина.

Регулярное употребление овсянки дает множество преимуществ: от помощи в потере веса до улучшения здоровья сердца и обеспечения правильного пищеварения. Об этом рассказал доктор и диетолог Дипали Шарма, пишет The Indian Express.

Овсянка - польза для организма

По словам специалиста, одним из эффектов ежедневного употребления овсянки является ее способность помогать в снижении веса:

"Овес богат клетчаткой, которая способствует ощущению сытости и потенциально снижает общее потребление калорий. Это может быть особенно полезно для людей, стремящихся контролировать свой вес. Более того, клетчатка в овсе способствует здоровью пищеварительной системы и потенциально предотвращает запоры".

Кроме того, овес может снизить уровень сахара в крови, поскольку клетчатка и сложные углеводы в овсе перевариваются медленнее, что приводит к постепенному высвобождению сахара в кровоток.

"Это может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови, что делает овес благоприятным выбором для людей, страдающих диабетом или стремящихся к более стабильному уровню энергии в течение дня", - добавляет доктор.

Содержание клетчатки в овсянке также способствует положительному влиянию на уровень холестерина.

"Регулярное употребление овса связано со снижением уровня холестерина ЛПНП, а значит и со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, роль овса в стабилизации артериального давления дополнительно способствует здоровью сердца, потенциально снижая риск гипертонии и связанных с ней сердечно-сосудистых осложнений", - указывает диетолог.

Кроме клетчатки, овсянка содержит такие питательные вещества, как цинк, фолиевая кислота и магний, утверждают специалисты.

Напомним, ранее диетолог назвала 8 лучших овощей для уменьшения жира на животе.

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