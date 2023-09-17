Попробуйте найти на картинке подсолнух.

Только 5% людей могут обнаружить на картинке подсолнух, спрятанный среди пчел, пишет jagranjosh.

Исследования показывают, что оптические иллюзии являются частью области психоанализа, которая проливает свет на то, как вы воспринимаете вещи. Нормальный человеческий мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя разное восприятие под каждым углом.

Исследования показывают, что чем больше вы тренируете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее вы становитесь.

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Итак, перед вами новая оптическая иллюзия. Кажется, что на картинке изображены только пчелы, но это не так. Среди насекомых "спрятался" подсолнух. Задание кажется легким, однако на его решение дается всего 11 секунд. Время пошло!

Вы заметили спрятанный подсолнух за 11 секунд? Если вы внимательно посмотрите на нижнюю левую часть изображения, то увидите подсолнух, спрятанный среди пчел. Эта оптическая иллюзия может показать, насколько хорошее у вас зрение.

Для вашего удобства подсолнух выделен на изображении ниже.

Подсолнух находится в нижней левой части изображения в окружении пчел. Как сообщает издание, это изображение заставило тысячи взрослых чесать затылки.

Еще головоломки для тренировки внимания

Любите головоломки на поиск предметов? Тогда эта головоломка точно для вас: нужно отыскать панду среди людей.

А эта детская задача по математике поставила в тупик тысячи взрослых. Сможете ее решить?

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