В Нидерландах руководство воздушной гавани решило провести интересный эксперимент с хрюшками.

Руководство одного из крупнейших аэропортов в мире - нидерландского "Схипхола" - наняло на работу два десятка свиней в качестве эксперимента, который может в дальнейшем обезопасить полеты.

Об этом сообщает The Telegraph.

Свиней на 6 недель "поселят" на 500 акрах сельскохозяйственных угодий, расположенных между двумя взлетно-посадочными полосами.

Ожидается, что свиньи съедят остатки урожая сахарной свеклы, которые привлекают гусей и других птиц к этому месту, находящемуся в опасной близости от траекторий полета третьего по загруженности аэропорта Европы.

Читайте такжеВылет лайнера из Одессы задержали на 10 часов из-за попадания птицы в двигательВ руководстве аэропорта утверждают, что гуси представляют серьезный риск для безопасности полетов из-за своего размера и полетов стаями, поскольку даже один гусь может нанести существенный ущерб самолету.

Авторы эксперимента при помощи специального радара, предназначенного для наблюдения за птицами, сравнят их активность на участке со свиньями и без них, чтобы установить успешность или безуспешность такой инициативы.

Такая идея может пригодиться и в других странах. Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году грузовой самолет Boeing 777-F авиакомпании Turkish Airlines Cargo экстренно вернулся в аэропорт Стамбула после столкновения со стаей птиц.

Автор: Станислав Кожемякин