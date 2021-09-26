Макака пытались выдворить из деревни, но он вернулся назад, добравшись на попутном грузовике.

В Индии самец вида макак боннет преодолел более 20 километров, чтобы вернуться в деревню, отомстив таким образом местным жителям, которые попытались от него избавиться. Как считает мужчина, пострадавший ранее от нападения и преследования этой обезьяны, примат мог желать вновь ему навредить.

Изначально животное бродило в окрестностях деревни Коттигехара в штате Карнатака, пишет News 18. Обычно оно собирало фрукты и остатки человеческой еды, однако затем стало появляться около школы, где пугало детей. Тогда кто-то подал жалобу властям, и обезьяну решили отловить.

Специалисты приехали на место, но поймать примата было непросто. Сотрудники лесного управления позвали на помощь местных жителей, чтобы увести животное в нужном направлении. Одним из них стал мужчина по имени Джагадиш. Он попытался завлечь обезьяну, но та внезапно подскочила к нему и напала, сильно укусив за руку.

Испуганный индиец решил спасаться бегством, но обезьяна продолжила за ним гнаться. Тогда он спрятался в своей моторикше, однако животное стало рвать покрытие транспорта.

В итоге после трехчасовой операции группе из более чем 30 человек удалось загнать обезьяну в ловушку. Сотрудники лесного управления отвезли макака в лес Балур, расположенный примерно в 22 километрах, и выпустили там.

"Я был чертовски напуган. Бешеная обезьяна преследовала меня повсюду. Она укусила меня так сильно, что мой врач сказал, мои раны будут заживать не менее месяца. Я не могу водить свою моторикшу, а это мой хлеб. Кроме того, в тот день я не пошел домой, опасаясь, что обезьяна последует за мной. У меня дома маленькие дети. Что, если она нападет на них? Я все еще очень боюсь", - рассказал Джагадиш.

И опасения действительно оказались оправданными. Менее чем через неделю обезьяна вернулась. Она запрыгнула на грузовик, который ехал по дороге мимо леса Балур, и благополучно добралась до Коттигехары.

Джагадиш ужасно испугался, когда узнал об этом.

Читайте такжеВ Таллиннском зоопарке шимпанзе помыла пол и окна в своем вольере (видео)"Я почувствовал, как у меня по спине пробежал холодок, когда услышал, что обезьяна вернулась в деревню. Я сам позвонил в лесное управление и попросил немедленно принять меры. Я не выходил на улицу. Я знаю, что это та же самая обезьяна, потому что в прошлый раз мы все заметили отличительный знак на ее ухе", - поделился мужчина.

Специалисты говорят, что не знают, почему макак выбрал объектом для своего нападения именно Джагадиша.

"Мы действительно не знаем, почему обезьяна напала на одного человека. Мы не знаем, причинил ли он какой-либо вред животному ранее или это была просто немедленная реакция. Но это первый раз, когда мы видим, как обезьяна ведет себя подобным образом, хотя обезьяны, нападающие на людей, не являются чем-то особенным", - рассказал глава команды, проводящей операции по отлову обезьян.

Второй раз бригада лесного управления поймала макака 22 сентября. На этот раз они выпустили его в дальнем лесном массиве. Джагадиш надеется, что на этот раз его преследователь не вернется, но на всякий случай решил еще несколько дней не выходить из дома.

Ранее в Бельгии женщине запретили посещать зоопарк из-за "близких отношений" с шимпанзе. По словам администрации зоопарка, общение женщины и обезьяны заставляли животное подвергаться остракизму со стороны "собратьев". Однако сама посетительница имеет другое мнение о ситуации.

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Автор: Катерина Комолова