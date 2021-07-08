За время своего приключения угонщица протаранила две машины, врезалась в фургон, а при задержании отбивалась от копов.

В США угонщица грузовика во время полицейской погони решила подкрепиться и заехала в МакДональдз, где ее и задержали.

Необычный инцидент произошел в Вустере, штата Массачусетс, передает издание abc-7.

Так, мужчина обратился в службу спасения из-за того, что неизвестная угнала его пикап. Местоположение угонщицы установили по GPS-навигатору, который установлен в пикапе.

Женщина протаранила один автомобиль, после чего ее пытались остановить полицейские. Она сумела ускользнуть от погони, заехав не на ту полосу, где столкнулась с фургоном. После этого американка решила перекусить, поэтому заехала в МакДональдз. Угон-угоном, а вот обед должен быть по расписанию.

Читайте такжеБлогер "освятил" ТЦ в Харькове от поджогов и минирований (видео)Угонщица уже пыталась сделать заказ, но копы ее нашли, чему она явно была не рада. Женщина снова попыталась скрыться и протаранила еще одну машину, но грузовик застрял в мульче.

При задержании 38-летняя Джоанна Гарделл отказывалась выйти из машины, а когда копы сумели ее вытащить, она начала драться. Сопротивление не спасло угонщицу от правосудия, полиция все-таки ее задержала.

Теперь женщину обвиняют сразу в нескольких преступлениях.

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Автор: Полина Кузенко