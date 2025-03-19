Мы всегда относились к нулю, как к довольно простому числу, но все намного сложнее, чем кажется.

Ноль для кого-то может показаться странным числом. Из-за своего уникального положения на числовой последовательности ноль иногда вызывает путаницу: является ли он чётным или нечётным числом? В математике ноль ведёт себя весьма неожиданно, пишет IFL Science.

Например, если мы скажем, что факториал числа (произведение всех натуральных чисел от 1 до данного числа) означает "перемножьте это число на все целые числа ниже него, пока не дойдёте до 1" — например: 10! = 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 3 628 800, — то вряд ли вы поверите, что 0! = 1. Но это так, согласно конвенции для пустого произведения.

Как и, на первый взгляд, не менее абсурдное утверждение, что 0⁰ = 1. .

Видео дня

Даже простые арифметические операции с нулём выглядят безумно. Вы можете взять любое число, хоть тридцать два квадриллиона шестьсот три, умножить его на ноль — и будет 0. Попробуете разделить его на ноль — и снова будет 0.

С такой путаницей вокруг умножения, деления и нуля неудивительно, что некоторые сомневаются, чётное это число или нечётное. "Напомним: число считается чётным, если оно делится на 2 без остатка, и нечётным, если при делении на 2 остаётся остаток 1", - говорится в материале.

Ноль - чётный или нечётный

Ноль — чётное число. Самый простой способ доказать это — представить себе диаграмму: если у вас ноль блоков, то нет никакого остатка 1, верно? Значит, ноль чётный.

Можно объяснить это и через определение. Хотя делить на ноль нельзя, делить ноль на любое число можно — результат всегда будет нулём. Если перевести это на школьный язык: "сколько яблок получит каждый человек, если у вас изначально ноль яблок?"

Чтобы определить, является ли ноль чётным, нужно просто задать вопрос: является ли он кратным двум? Ответ — да, ведь 0 = 0 × 2.

Другие интересные новости

Ранее УНИАН сообщал про психологический тест на вашу суперсилу. Для его прохождения нужно посмотреть на шесть типов чашек. У них разная геометрическая форма, дизайн и то, как поднимается пар.

Вам нужно выбрать ту чашку, которая кажется вам самой привлекательной, но, когда увидите результаты, решение уже менять будет поздно.

Кроме того, психолог дал действенные советы касаемо того, как грамотно управлять эмоциями.

Вас также могут заинтересовать новости: