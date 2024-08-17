Десерт получается сочным и нежным.

Приготовить идеальный бисквитный пирог "Виктория" дома может быть нелегкой задачей. Коржи должны быть воздушными и воздушными, а крем нежным и не слишком сладким.

Как пишет Ехргеѕѕ, кулинарный эксперт Мэтт Вебстер поделился своим взглядом на этот типично британский десерт. Он объяснил, что "легкий и воздушный бисквит" получается, если перед выпеканием убедиться, что все ингредиенты имеют комнатную температуру. Холодные ингредиенты позволят получить плотный и тяжелый торт.

"Если вы хотите свести к минимуму сладость сахара и подчеркнуть сливочность масляного крема, просто добавьте небольшую щепотку соли", - советует эксперт.

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Для приготовления понадобятся:

сливочное масло - 200 г;

сахарная пудра - 200 г;

яйца - 4 шт;

ваниль - по вкусу;

мука - 200 г;

разрыхлитель - 1,5 ч.л;

молоко - 2 ст.л.

клубника - по желанию.

Также для начинки надо дополнительно взять:

малиновое или клубничное варенье - 4 ст.л.

сливочное масло - 100г;

сахарная пудра - 200 г.

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте две круглые формы, смазав их маслом и застелив бумагой для выпечки.

Теперь взбейте масло с сахарной пудрой в миске, пока смесь не станет светлого цвета и рыхлой текстуры. Добавьте яйца по одному, хорошо перемешивая.

Просейте муку и разрыхлитель, затем осторожно добавьте их к жидкой смеси (не перемешивайте). В конце добавьте молоко и ваниль и перемешивайте пока тесто не станет однородным.

Разделите смесь поровну между двумя формами и выровняйте верхушку шпателем. Выпекать нужно в горячей духовке 20-25 минут.

Чтобы сделать крем, взбейте масло и сахарную пудру до пышной и легкой консистенции.

Когда бисквиты полностью остынут, нижний слой смажьте джемом, а затем сливочным кремом. Положите сверху второй бисквит и украсьте его сахарной пудрой и клубникой.

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