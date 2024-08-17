Приготовить идеальный бисквитный пирог "Виктория" дома может быть нелегкой задачей. Коржи должны быть воздушными и воздушными, а крем нежным и не слишком сладким.
Как пишет Ехргеѕѕ, кулинарный эксперт Мэтт Вебстер поделился своим взглядом на этот типично британский десерт. Он объяснил, что "легкий и воздушный бисквит" получается, если перед выпеканием убедиться, что все ингредиенты имеют комнатную температуру. Холодные ингредиенты позволят получить плотный и тяжелый торт.
"Если вы хотите свести к минимуму сладость сахара и подчеркнуть сливочность масляного крема, просто добавьте небольшую щепотку соли", - советует эксперт.
Для приготовления понадобятся:
- сливочное масло - 200 г;
- сахарная пудра - 200 г;
- яйца - 4 шт;
- ваниль - по вкусу;
- мука - 200 г;
- разрыхлитель - 1,5 ч.л;
- молоко - 2 ст.л.
- клубника - по желанию.
Также для начинки надо дополнительно взять:
- малиновое или клубничное варенье - 4 ст.л.
- сливочное масло - 100г;
- сахарная пудра - 200 г.
Для начала разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте две круглые формы, смазав их маслом и застелив бумагой для выпечки.
Теперь взбейте масло с сахарной пудрой в миске, пока смесь не станет светлого цвета и рыхлой текстуры. Добавьте яйца по одному, хорошо перемешивая.
Просейте муку и разрыхлитель, затем осторожно добавьте их к жидкой смеси (не перемешивайте). В конце добавьте молоко и ваниль и перемешивайте пока тесто не станет однородным.
Разделите смесь поровну между двумя формами и выровняйте верхушку шпателем. Выпекать нужно в горячей духовке 20-25 минут.
Чтобы сделать крем, взбейте масло и сахарную пудру до пышной и легкой консистенции.
Когда бисквиты полностью остынут, нижний слой смажьте джемом, а затем сливочным кремом. Положите сверху второй бисквит и украсьте его сахарной пудрой и клубникой.
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