На картинке скворец искусно спрятался среди зелени.

Удивительная способность обманывать наш мозг делает оптические иллюзии одним из самых любимых развлечений в интернете. Хотите проверить, насколько острое у вас зрение? Просто попробуйте найти спрятанного скворца на картинке за 11 секунд.

На изображении выше изображен сад, в котором густо переплетены разные растения. На этом изображении птица идеально сочетается с растениями, и задача состоит в том, чтобы обнаружить искусно скрытого скворца за отведенное количество времени.

Это непростая задача, и с ней могут справиться только люди с отличными навыками наблюдения.

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Ключ к обнаружению скрытой птицы на этом изображении - внимание к деталям. Скворец искусно слился с листьями, и это обманывает ваши глаза и мозг, затрудняя его обнаружение.

Удалось ли вам заметить птичку? Если да, то ваше внимание достойно восхищения.

Ответ для тех, кто не справился с задачей, на картинке ниже. Спрятанного скворца можно заметить в правой части изображения, он сидит на одной из ветвей.

Если хотите попробовать свою внимательность еще раз, то УНИАН публиковал интересную оптическую иллюзию, на которой нужно найти дикую утку на поле, и сделать это всего за 5 секунд.

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