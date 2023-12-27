Возможно, он просто использует свою подружку для повышения собственного эго.

Когда дело доходит до отношений, важно выяснить, имеете ли вы дело с реальными отношениями или со скрытыми мотивами. Понять чьи-то чувства может быть сложно, но есть признаки, которые могут указывать на неискренность. Об этом в своей статье для портала HackSpirit пишет эксперт по отношениям между мужчинами и женщинами Изабелла Чейз.

Она перечисляет 9 признаков, которые могут указывать на то, что мужчина не очень заинтересован в женщине, но может использовать ее для повышения собственного эго.

Он звонит только тогда, когда ему что-то нужно

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Вы когда-нибудь замечали, что он звонит или пишет только тогда, когда ему нужна услуга или подтверждение? Как будто он вовлекает вас в быстрый набор для поднятия эго, но странным образом отсутствует, когда вам нужна эмоциональная поддержка или дружеские отношения.

Если это звучит знакомо, возможно, это не потому, что он забывчив или слишком занят. Это может быть признаком того, что он использует вас, чтобы переоценить свою самооценку, а не искренне ценит вашу компанию.

Он не проявляет интереса к вашей жизни

Автор вспоминает, как встречалась с одним парнем, который "был очаровательным, забавным и всегда желал хорошо провести время". Но через некоторое время она заметила, что "кое-что не так". Каждый раз, когда они общались, их разговоры вращались исключительно вокруг него. Он никогда не спрашивал о ее дне, ее интересах или о ее жизни. Будто он не воспринимал ее как человека с собственным опытом и чувствами.

Если вы находитесь в подобной ситуации, когда парень, с которым вы встречаетесь, не интересуется вашей жизнью, это может быть признаком того, что он просто использует вас для повышения эго. Потому что в здоровых отношениях обе стороны должны одинаково интересоваться жизнью друг друга.

Его нет рядом, когда он вам нужен

Отношения, дружеские или романтические, - это взаимная поддержка. Они требуют, чтобы обе стороны были рядом друг с другом во всех случаях. А теперь представьте, что вы переживаете трудные времена и обращаетесь к парню, с которым встречаетесь, за поддержкой. Вместо того, чтобы предлагать утешение или даже просто слушать, он пренебрежителен или, что еще хуже, полностью отсутствует.

Если парень, с которым вы встречаетесь, постоянно не рядом с вами в трудные времена, это может быть потому, что он больше заинтересован в поиске временных приключений, чем в искреннем желании вашего счастья.

Он всегда ищет комплиментов

Комплименты - приятная часть любых отношений. Они дают нам ощущение, что нас ценят. Но что происходит, когда оно становится односторонним? Если парень, с которым вы встречаетесь, всегда хочет комплиментов, возможно, он использует вашу похвалу, чтобы чувствовать себя лучше, вместо того, чтобы по-настоящему общаться с вами. Такое поведение указывает на дисбаланс в отношениях, когда один человек ищет утешения, чтобы поднять свое эго.

В таких ситуациях важно подумать о том, на чем основаны отношения. Это основано на заботе друг о друге, общих интересах и эмоциональной связи, или это просто способ для одного человека чувствовать себя хорошо?

Он исчезает, получая то, что хочет

Вы знаете это чувство, когда он весь милый и внимательный на мгновение, а затем исчезает, как только он получает то, что хочет? Будь то услуга, повышение его социального статуса или даже просто эмоциональное подтверждение, его интерес, кажется, исчезает, как только его потребности удовлетворяются.

Такая модель поведения может быть невероятно запутанной и оскорбительной. Это явный признак того, что он может искренне интересоваться не вами, а тем, что вы можете ему предложить. Помните: кто-то, кому вы действительно небезразличны, останется рядом потому что он ценит общение с вами, а не только потому, что вы можете для него что-то сделать.

Вы часто чувствуете себя использованной и недооцененной

Это может показаться очевидным, но на удивление легко упустить из виду, когда вас охватывает водоворот эмоций. Часто чувствовать себя использованной и недооцененной - явный признак того, что что-то не так. Отношения должны основываться на взаимном уважении и признательности, и вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто заставляет вас чувствовать, что вас ценят, а не используют.

Прислушайтесь к своим ощущениям. Они там неспроста. Если вы постоянно чувствуете, что он усиливает эго, а не как человек, о котором он действительно заботится, возможно, пришло время пересмотреть отношения.

Он не включает вас в свои планы на будущее

Автор вспоминает, как встречалась с парнем, который постоянно говорил о своем будущем. Его планы, его цели, его мечты. Все это было очень волнительно. Но потом она заметила, что никогда не была частью этих планов.

Он рассказывал о путешествиях по миру, продвижении по карьерной лестнице, даже там, где хотел поселиться. Но он ни разу не вспомнил, как она вписывается в эти планы, и не изъявил желания поделиться с ней этим опытом. В настоящих отношениях разговор о будущем должен быть инклюзивным. Если нет, то это потому, что один из партнеров не готов к обязательствам.

Он не прилагает усилий, чтобы понять вас

Каждый человек уникален, со своими мечтами, страстями и причудами. В крепких отношениях обе стороны находят время, чтобы понять и оценить эти уникальные аспекты друг друга.

Однако, если парень, с которым вы встречаетесь, почти не заинтересован в том, чтобы понять, что вам нравится, что вам не нравится или что вас мотивирует, это может быть серьезной проблемой. Это может означать, что он больше заинтересован в том, как вы можете повысить его эго, чем в том, чтобы по-настоящему узнать вас.

Он не заставляет вас чувствовать себя особенной

Когда ваш партнер не заставляет вас чувствовать себя особенной, это большой намек на то, что он может просто использовать вас для повышения эго. Если ваш партнер не показывает вам этого, это может означать, что он не действительно связан и "не инвестирует" в ваше эмоциональное благополучие.

Крепкие отношения – это отношения, в которых оба партнера заставляют друг друга чувствовать себя особенными, создавая более глубокую и долговременную связь. С другой стороны, динамика, управляемая эго, может привести к тому, что вы почувствуете себя нереализованной и не по-настоящему оцененной.

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