Плач часто возникает при взаимодействии на очень близком расстоянии, до такой степени, что "целовать заплаканные щеки" является постоянной темой в разных культурах.

Наблюдение за тем, как кто-то плачет, часто вызывает эмоциональную реакцию, впрочем, по мнению ученых, сами человеческие слезы содержат химический сигнал, который снижает активность мозга, связанную с агрессией. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института науки Вейцмана в Израиле, которые публикует американское издание PLOS Biology. При этом авторы исследования утверждают, что это не зависит от пола.

Так, многочисленные исследования показали, что слезы грызунов содержат химические вещества, которые служат социальными сигналами, - например, слезы самок мышей уменьшают драки между самцами, а подчиненные самцы землеройки "вымазываются" в собственных слезах, чтобы доминантные самцы меньше нападали на них.

Чтобы выяснить, имели ли место подобные эффекты у людей, ученые впервые подвергли 25 мужчин-добровольцев воздействию "эмоциональных" слез или физиологического раствора. Добровольцы не могли сказать, что они нюхают, потому что оба вещества прозрачны и не имеют запаха. Слезы были получены от шести женщин-добровольцев, которые отдельно смотрели грустные фильмы и использовали зеркало, чтобы собрать жидкость, когда она стекала по их щекам.

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"Когда мы искали волонтеров, которые могли бы пожертвовать слезы, мы находили в основном женщин, потому что для них плакать гораздо приемлемее в обществе", - уточнили ученые.

Поскольку предыдущие исследования показали, что слезы снижают уровень тестостерона у мужчин и что снижение уровня тестостерона оказывает большее влияние на агрессию у мужчин, чем у женщин, "мы начали с изучения влияния слез на мужчин, потому что это дало нам больше шансов увидеть эффект".

Ученые попросили волонтеров сыграть в компьютерную игру, которая была хорошо известна в предыдущих исследованиях агрессии, и предполагает накопление денег, в то время как фиктивный оппонент мог бы украсть их заработок. Имея возможность, люди могли отомстить другому игроку, что привело к потере денег, даже если в их случае они не выиграли бы от поражения соперника. Такое стремление к мести, агрессивное поведение в игре снизилось на 43,7 процента после того, как мужчины понюхали слезы.

"Казалось, что это отражает то, что наблюдалось у грызунов, но в отличие от грызунов, у людей нет структуры в носу, называемой вомероназальным органом, которая была потеряна в ходе эволюции нашего вида и обнаруживает химические сигналы без запаха", - говорится в исследовании.

Чтобы выяснить, что происходит, ученые применили слезы к 62 обонятельным рецепторам в лабораторной посуде и обнаружили, что четыре рецептора активируются слезами, но не физиологическим раствором. Наконец ученые повторили эксперименты с мозгом мужчин, подключенным к МРТ-сканерам.

Изображение показало, что префронтальная кора головного мозга и передний островок, связанные с агрессией, активизировались, когда мужчин провоцировали во время игры, но эффект не был таким сильным, если они нюхали слезы.

"Плач часто возникает при взаимодействии на очень близком расстоянии, до такой степени, что "целовать заплаканные щеки" является постоянной темой в разных культурах", - отметили авторы, добавив, что излучение химических сигналов для предотвращения агрессии, вероятно, даже более важно для младенцев, где вербальное общение невозможно.

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