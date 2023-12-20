Специалист рассказал, сколько времени проходит с момента расставания и до того, как человек снова обретает себя.

Расставание - не самый приятный момент в жизни каждого человека, однако, если оставить в стороне душевную боль, становится интересно, как меняется поведение через недели, месяцы после разрыва.

Нейропсихолог Олдрич Чан рассказал, что происходит с мозгом, когда вы переживаете расставание, пишет Purewow.

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1. Бой или бегство

Расставание вызывает всплеск активности в миндалине - части мозга, которая регулирует эмоции и связывает их с воспоминаниями. Это не только делает боль расставания (горе, грусть, гнев) более интенсивной, но также запускает в организме реакцию "бей или беги".

2. Вы с меньшей вероятностью будете принимать рациональные решения

"Префронтальная кора головного мозга, отвечающая за принятие решений и рациональное мышление, испытывает снижение активности во время расставания. Это мешает ясно мыслить и принимать решения", - сказал Чан. Другими словами, из-за бомбардировки шоком и эмоциями мозг, скорее всего, испытает снижение активности в области, отвечающей за логику. Это имеет смысл, поскольку расставание часто кажется нелогичным: префронтальная кора не может понять, что происходит, поэтому она отходит на второй план, пока уровень стресса не снизится. При этом такая ситуация затрудняет регулирование эмоций. Для некоторых это может означать неспособность разделять людей. У других это может привести к импульсивному принятию решений.

3. Изменяется уровень гормонов

Тело выделяет множество химических веществ, когда чувствует, что ему угрожает опасность. Доктор Чен объясняет: "Гормоны, такие как дофамин, окситоцин и кортизол, могут претерпевать значительные изменения. Уровень дофамина имеет тенденцию снижаться, что приводит к снижению чувства удовольствия (что может способствовать депрессии). Уровень окситоцина также может снизиться, что приведет к чувству одиночества, поскольку этот гормон связан с социальными связями и привязанностью". С другой стороны, уровень кортизола может повыситься, что, по словам доктора Чана, может вызвать повышенную тревогу и трудности с преодолением разрыва отношений. "Это может повлиять на поведение и настроение человека во время расставания, часто приводя к симптомам абстиненции", - сказал специалист.

4. Это может привести к аддиктивному поведению

Доктор Чан отметил, что мозг может обрабатывать расставание таким образом, что это напоминает отказ от зависимости. "Расставание может быть эмоционально сложным, что может привести к ряду психологических и физиологических реакций. Сильные эмоции и тяга, вызванные расставанием, могут быть похожи на симптомы абстиненции, которые испытывают люди, пытающиеся преодолеть какую-либо зависимость", - сравнил специалист.

Он добавил, что такая ситуация может быть связана с сильной привязанностью и эмоциональной связью, которая развивается в романтических отношениях. "Это создает чувство зависимости, из-за которого конец отношений ощущается как отказ от психоактивных веществ", - пояснил доктор.

"Время, необходимое мозгу для восстановления после расставания, может варьироваться от человека к человеку. На этот процесс могут влиять несколько факторов, включая продолжительность и интенсивность отношений, привязанность человека, его механизмы преодоления трудностей", - отметил он.

В связи с этим специалист привел типичный график расставания и эмоции:

Шок и отрицание (дни 1–7). Сначала мозг может впасть в шок, в результате чего миндалевидное тело высвобождает гормоны стресса, такие как кортизол и адреналин.

Сильные эмоции и горе (недели 2–4). По мере того, как реальность расставания наступает, мозг испытывает меньшую активность в префронтальной коре. Это в сочетании с изменениями уровня нейромедиаторов (серотонина, дофамина) затрудняет рациональное мышление и регулирование эмоций.

Принятие и понимание (недели 5–8). Мозг начинает логически обрабатывать разрыв, восстанавливая импульс в префронтальной коре, чтобы ясно видеть ситуацию. Уровень гормонов стресса и нейромедиаторов также начинает возвращаться к норме.

Восстановление идентичности (2–3 месяца): именно здесь вы узнаете, что принятие дает возможность для саморефлексии. С возвращением к деятельности, которая отдает предпочтение логике, а не эмоциям, мозг теперь может понять, как действовать дальше. Именно тогда вы можете начать восстанавливать свое ощущение себя.

Восстановление и реинвестирование (4-6 месяцев): Мозг начал приспосабливаться к новой реальности, и наблюдается сдвиг в сторону позитивного мышления. Теперь, особенно занимаясь деятельностью, которая приносит радость, вы можете начать представлять, как выглядит счастье в отношениях (или вне их).

Интеграция и движение вперед (6-й месяц и далее). Со временем мозг интегрирует этот опыт в свое общее понимание жизни. Воспоминания об отношениях все еще могут существовать, но эмоциональный заряд уменьшается, что позволяет мыслить более дальновидно.

Как расстаться с девушкой или парнем правильно

Иногда расставание с парнем, девушкой, мужем или женой может казаться единственным правильным выходом, поскольку с этими людьми, по вашему мнению, нет хорошего будущего. Но нужно осознавать, что появится другая проблема - как начать новые отношения после расставания.

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