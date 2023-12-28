Журналист, геймер и предприниматель предлагает замечать мгновенные изменения к лучшему, делать свою жизнь более эффективной, приятной и насыщенной.

Есть как минимум 8 вещей, которые суперуспешные люди всегда делают до 8 утра, и им стоит подражать. Об этом в своем материале для портала HackSpirit пишет журналист, геймер и предприниматель Марсель Дир.

По его словам, в свое время он нашел "много вдохновения", читая об успешных людях и их утренних рутинах.

"Эти люди начали свой выходной позитивно, и все они чувствовали, что это оставило их мотивированными и счастливыми и напрямую способствовало их успеху", - пишет Дир и перечисляет восемь вещей, которые суперуспешные люди всегда делают до 8 утра.

Приготовьтесь накануне вечером

Вы должны начать распорядок дня накануне. Если вы ответили "играть на моем телефоне" или "смотреть телевизор", вы определенно не одиноки. Но знаете ли вы, что это экранное время на самом деле работает против вас, говоря вашему мозгу не засыпать?

Гораздо лучше установить себе временной лимит, по истечении которого все экраны выключаются. Затем вы можете сосредоточиться на деятельности, которая одновременно продуктивна и успокаивает.

Высыпайтесь

Трудно сделать что-то успешное, когда вы не высыпаетесь. Это потому, что сон - это время, когда наши тела и мозг регенерируют, выводят токсины, исцеляются и отдыхают.

Успешные люди стараются изо всех сил, чтобы избежать дефицита сна. Почти всем взрослым требуется от семи до восьми часов сна каждую ночь для отличного здоровья и оптимальной работоспособности. Они устраняют все отвлекающие факторы, такие как уведомления о сообщениях и ночное освещение, чтобы они могли хорошо выспаться и проснуться бодрыми даже на рассвете.

Употребляйте кофеин

Напиток с кофеином по утрам может стимулировать как ваш мозг, так и тело, помогая вам обрести бдительность и почувствовать заряд энергии.

Кофеин является психостимулятором, а также веществом, повышающим физическую работоспособность. Это может помочь вам быть более сообразительным.

Ешьте хорошую еду

Есть много людей, которые пропускают завтрак, несмотря на его репутацию самого важного приема пищи за день. Некоторые люди на самом деле ненавидят есть рано утром. Однако, если вы собираетесь что-то съесть, убедитесь, что это действительно еда.

Успешные люди стараются хорошо питаться и ищут продукты, содержащие углеводы, белки, витамины и минералы, необходимые их организму, чтобы оставаться здоровым и сильным.

Упражнения

Когда наступает утро, пора запустить мотор и тело. Это поможет вам избавиться от боли и стряхнуть паутину. Большинство очень успешных людей подчеркивают важность физических упражнений как неотъемлемой части их утреннего распорядка.

Они плавают, работают, ходят в спортзал или занимаются йогой. И они клянутся, что утром это дает им больше энергии, а не меньше.

Планируйте день

Хотя многие другие люди все еще просыпаются от сна, суперуспешные люди обычно уже спланировали свой день. Все, что нужно, это сесть на несколько минут и подумать о задачах, которые вы должны выполнить.

Хотя это требует времени, это помогает расставить приоритеты в повседневных задачах и повысить эффективность.

Подумайте

Еще несколько утренних минут, которые на вес золота, - это минуты, которые суперуспешные люди тратят на размышления. Это время, когда они думают о днях и предыдущей неделе и размышляют о том, как все шло. Они смотрят на то, что сделали хорошо, и на то, что могли сделать лучше.

Начинать свой день с созерцания и сосредоточения внимания на позитиве – это то, что характерно для большинства суперуспешных людей в мире.

Проводите время с людьми

Первое, что делают большинство людей, когда просыпаются, - это хватают телефон, чтобы выключить будильник. И второе, что они делают, это общаются в социальных сетях, читая электронные письма или отвечая на текстовые сообщения.

Но это не то, что делает людей очень успешными. Они отказываются от своих устройств в пользу проведения времени со своими партнерами, детьми или другими настоящими людьми, которые им небезразличны. Хотя это может включать видеозвонки, это не то же самое, что попасть в кроличьи норы социальных сетей. Утром они находят время, чтобы насладиться жизнью и поделиться ею с самыми важными людьми.

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