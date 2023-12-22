Это не магические ритуалы, а простые действия, которые под силу каждому.

Существует резкий контраст между людьми, которые просто живут каждый день, и теми, кто излучает искреннее счастье. Это различие часто сводится к рутине. То, как мы начинаем день, может задать тон всему, что будет дальше. Об этом говорится в материале портала HackSpirit.

По-настоящему счастливые люди, как правило, придерживаются другого подхода к своему утру. Они выполняют определенные задачи до 9 утра, которые помогают им сохранять позитивный настрой. Это не магические ритуалы, а простые действия, которые под силу каждому.

Вот девять вещей, которые действительно счастливые люди делают каждый день до 9 утра, и как вы можете начать их делать.

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1) Они просыпаются с благодарностью

Счастливые люди понимают силу благодарности. Речь идет не только о благодарности, но и о том, чтобы начать день с чувства благодарности. Проснувшись, они используют момент, чтобы выразить благодарность за еще один день жизни. Они могут написать в дневнике благодарности, молча выразить благодарность или просто найти минутку, чтобы оценить тепло своей кровати.

Этот акт признания хорошего в их жизни задает положительный тон на остаток дня. Это напоминает им о том, что действительно важно, и гарантирует, что они начнут свой день на высокой ноте. Но помните, что речь не идет о навязывании позитива или игнорировании жизненных проблем. Речь идет о признании их и поиске причин быть благодарными.

2) Они заправляют постель

Счастливые люди часто имеют небольшие привычки, которые способствуют их общему благополучию. Его исполнение дает небольшое чувство гордости. Кроме того, это помогает создать аккуратную и спокойную обстановку, которая добавляет общего спокойствия.

Это простое действие, но вы можете быть удивлены тем, как оно может положительно повлиять на ваш день.

3) Они занимаются спортом

Вам не обязательно быть фанатиком фитнеса, чтобы начать свой день с физической активности. Даже быстрая прогулка по кварталу или быстрое занятие йогой могут творить чудеса с вашим настроением. Физическая активность высвобождает эндорфины, естественные средства для улучшения настроения организма.

Это также помогает очистить разум и подготовить его к предстоящему дню. Утренние тренировки могут снизить кровяное давление и улучшить качество сна. Итак, почему бы не поставить будильник немного раньше и начать день с упражнений? Ваше тело и разум будут вам благодарны.

4) Они питают свое тело

Начинать день со сбалансированного, питательного завтрака - распространенная привычка среди искренне счастливых людей. Они понимают, что еда - это топливо, и то, что они потребляют утром, может повлиять на их уровень энергии и настроение в течение дня.

Они выбирают здоровую пищу, богатую белком, клетчаткой и полезными жирами. Подумайте о цельнозерновых продуктах, фруктах, яйцах или смузи. Вам не нужно готовить изысканное блюдо. Что-то простое, но питательное может изменить все.

5) Они занимаются внимательностью

Внимательность - это практика присутствия и полного участия в том, что мы делаем в данный момент. И счастливые люди часто начинают свой день с осознанности. Это может быть формальная сессия медитации или просто потягивание утреннего кофе, не отвлекаясь.

Суть в том, чтобы полностью присутствовать, не позволяя своим мыслям блуждать в прошлое или будущее. Внимательность помогает уменьшить стресс и беспокойство, улучшает концентрацию и способствует общему благополучию. Вы можете быть поражены тем, насколько спокойнее и сосредоточеннее вы себя чувствуете в течение дня.

6) Они общаются с близкими

Одна вещь, которую искренне счастливые люди часто делают до 9 утра, - это общаться с теми, кто им дорог. Это не всегда означает долгий разговор по душам; это может быть так же просто, как ласковое текстовое сообщение "Доброе утро" партнеру, быстрый звонок родителям или обнимашки с ребенком. Эти связи напоминают о жизненных ценностях и приоритетах.

Это напоминание о том, что среди суеты любовь и поддержка наших близких – это то, что действительно имеет значение.и начало дня по поддержанию этих отношений наполняет сердца радостью и задает позитивный тон на остаток дня.

7) Они определяют планы на день

Определение планов на день помогает оставаться сосредоточенным и мотивированным. Когда человек просыпается, он должен потратить несколько минут, чтобы представить, чего он хочет достичь и как он хочет себя чувствовать к концу дня.

Речь идет не о создании четкого плана или строгом списке дел. Это больше о создании умственной дорожной карты на день. Это позволяет вам быть проактивным, а не реактивным, что значительно способствует общему счастью.

8) Они ограничивают влияние технологий

Хотя технологии имеют свои преимущества, они также могут быть источником стресса и отвлечения внимания. Искренне счастливые люди часто ограничивают время пребывания перед экранами по утрам. Вместо того, чтобы сразу же взять телефон или включить телевизор, они тратят свое время на более здоровые привычки.

Это может быть чтение книги, ведение дневника или просто спокойное время. Этот небольшой акт цифровой детоксикации помогает им начать день спокойно и сосредоточенно.

9) Они любят себя

Прежде всего, искренне счастливые люди предпочитают любовь к себе. Они понимают, что их отношения с самими собой задают тон всем остальным отношениям в их жизни. Любовь к себе может принимать форму позитивных утверждений, выделять время на заботу о себе или просто признавать и принимать свои чувства без осуждения.

Эта практика способствует развитию здоровых отношений с самим собой, что приводит к более высокой самооценке и общему счастью. Вы заслуживаете любви и заботы так же, как и все остальные. Начните свой день с любви к себе и наблюдайте, как это меняет вашу жизнь.

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УНИАН сообщал о психологии отношений и действенные ритуалы. В частности, нет ни одной женщины, которая бы не хотела быть счастливой и иметь рядом сильного мужчину.

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