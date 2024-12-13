Рекомендуются к покупке: эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2024 года

Компактные кроссоверы привлекают водителей просторными интерьерами и высоким уровнем практичности.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Тем не менее далеко не все эти модели рекомендуются к покупке.

Британские эксперты определили 10 лучших компактных кроссоверов 2024 года, на которые стоит обратить внимание, сообщает Autocar.

По словам экспертов, компактные кроссоверы привлекают водителей просторными интерьерами и высоким уровнем практичности. Несмотря на это, они отлично подходят для эксплуатации в городе.

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Рейтинг был составлен на основе обзоров кроссоверов, проведенных в 2024 году. Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у каждой из этих моделей.

Лучшие компактные кроссоверы 2024 года

10. BMW X1

Эксперты поделились, что BMW X1 третьего поколения стал крупнее своего предшественника. Благодаря этому модель стала просторнее внутри.

Тестировщик автомобилей, а также эксперт по электромобилям, хэтчбекам и кроссоверам Илья Верпрет заявил в своем обзоре на новый BMW X1, что третье поколение модели предлагает практичный интерьер с высококачественными материалами, имеет отличную управляемость и оснащается одной из лучших навигационных систем в своем классе.

Тем не менее эксперт выделил и несколько минусов. Среди них не самая быстрая автоматическая коробка передач и маломощный двигатель в базовой версии.

9. Range Rover Evoque

В своем обзоре Range Rover Evoque второго поколения Илья Верпрет отметил, что этот кроссовер остается одним из самых стильных компактных кроссоверов на рынке. Кроме того, эксперту понравилась гибридная силовая установка модели, которая работает плавно.

Главной проблемой Range Rover Evoque Верпрет назвал резкое снижение мощности, когда аккумуляторная батарея разряжается. Также он поделился, что в таком случае кроссовер начинает расходовать около 14 литров топлива на 100 км.

Тестировщик автомобилей добавил, что после обновления кроссовер получил интерьер с более дешевыми материалами и более жесткую подвеску.

8. Citroën C5 Aircross

В издании отметили, что у Citroën C5 Aircross необычный дизайн интерьера и комфортная подвеска. Также модель похвалили за хорошее соотношение цена-качество.

Главный автомобильный обозреватель издания Мэтт Сандерс и штатный редаткор Сэм Филлипс сошлись во мнении, что Citroën C5 Aircross рассчитан на водителей, которым важны просторный интерьер и вместительный багажник. По их словам, это универсальный и простой в использовании автомобиль для семейных людей.

Главными недостатками кроссовера эксперты назвали неудобную информационно-развлекательную систему и плохую шумоизоляцию. Они добавили, что механическая коробка передач у этой модели работает не плавно.

7. Kia Sportage

Kia Sportage пятого поколения во многом превосходит своего предшественника, считает Мэтт Сандерс. Он подчеркнул, что у кроссовера необычный дизайн экстерьера и удобный интерьер.

К минусам Kia Sportage эксперт отнес не самые удобные задние сиденья и слишком шумную гибридную силовую установку. Также он считает, что у модели неприятная управляемость.

6. Mazda CX-5

В издании заявили, что Mazda CX-5 отлично подойдет водителям, которые ищут практичный кроссовер с дизельным двигателем. В своем обзоре цифровой редактор Autocar Мюррей Скаллион рассказал, что у модели просторный интерьер и большой ассортимент различных модификаций на выбор.

Скаллион отметил, что Mazda CX-5 имеет не самую комфортную подвеску в своем классе. Помимо этого он заявил, что стоимость этой модели немного завышена.

5. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson понравится водителям, для которых важно то, насколько у авто удобный интерьер, считают в издании. Автомобильные эксперты Мэтт Прайор и Джек Уоррик заявили, что кроссовер также предлагает низкий расход топлива.

Главными недостатками кроссовера эксперты назвали медленную автоматическую коробку передач и неприятную управляемость.

4. Audi Q3

В издании поделились, что Audi Q3 выделяется широким ассортиментом силовых установок. Мэтт Сандерс сказал, что эта модель во многом похожа на более крупные кроссоверы бренда.

Эксперт отметил, что Audi Q3 не самое лучше качество интерьера и шумный дизельный двигатель. Помимо этого модель имеет не самую комфортную подвеску.

3. Volvo XC40

Volvo XC40 может показаться скромной моделью, но этот кроссовер роскошнее многих своих конкурентов, считают Мэтт Сандерс и Мюррей Скаллион. Они рассказали, что у этого удобный интерьер и комфортная подвеска.

К минусам Volvo XC40 эксперты отнесли недостаток места на заднем ряду сидений и небольшой багажник. Также они заявили, что цены на кроссовер завышены.

2. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai стал серьезным конкурентом для других компактных кроссоверов после обновления, заверил Сэм Филлипс в своем обзоре модели. По его словам, этот автомобиль имеет удобный интерьер и отличную информационно-развлекательную систему.

Филлипс считает, что у Nissan Qashqai неприятная управляемость. Помимо этого ему не понравился небольшой багажник модели.

1. Dacia Duster

Новая Dacia Duster - это большой шаг вперед, заявили в издании. Отмечается, что один из лучших компактных кроссоверов по соотношению цена-качество.

Тем не менее в своем обзоре Dacia Duster Илья Верпрет, главный редактор издания Стив Кропли и заместитель редактора дорожных испытаний Autocar Ричард Лейн сказали, что у кроссовера есть небольшой недостаток современных технологий, которые есть у конкурентов. Также они заявили, что модели не хватает модификации с дизельным двигателем.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее блогер и автомобильный эксперт Даг Де Муро назвал 10 спортивных автомобилей с пробегом по доступной цене. Он отметил, что эти подержанные спорткары не стоят сотни тысяч долларов.

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