Эти советы действительно помогут вам быстро высушить одежду, особенно в холодное время года.

С наступлением холодов сушка одежды становится настоящим испытанием. Низкие температуры препятствуют быстрому высыханию, а влага, задерживающаяся в тканях, создает идеальные условия для появления плесени и неприятного запаха. К тому же тарифы на электроэнергию растут, а сушильная машина может стать настоящим "пожирателем" семейного бюджета. Об этом пишет Mirror.

Но не стоит отчаиваться! Эксперты по стирке знают, как быстро высушить одежду дома, не тратя лишних средств на электроэнергию.

Вентиляция - ключ к успеху. Развешивая одежду в комнате, позаботьтесь о хорошей вентиляции, чтобы избежать сырости и плесени. Открывайте окна (хотя бы на проветривание) или используйте вытяжку.

Видео дня

Чем лучше отжать одежду после стирки, тем быстрее она высохнет. Для махровых полотенец и джинсов можно установить дополнительный цикл отжима в стиральной машине.

Переворачивайте вещи. Периодически переворачивайте одежду на сушилке, чтобы она сохла равномерно.

Если вы ищете более экономный вариант, обратите внимание на электрические сушилки с подогревом. Они потребляют меньше электроэнергии, чем обычные сушильные машины, и помогут быстро высушить одежду даже в холодную погоду.

Такие сушилки можно найти во многих магазинах бытовой техники. Обратите внимание на модели с таймером и регулятором температуры.

Следуя этим простым советам, вы сможете экономить на электроэнергии и быстро сушить одежду дома, несмотря на зимнюю непогоду.

Напомним, как убрать неприятный запах из стиральной машинки: помогут 2 копеечных средства.

Вас также могут заинтересовать новости: