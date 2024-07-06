Есть в каждом доме: энергетики назвали самые энергозатратные приборы

Отмечается, что в условиях дефицита электроэнергии лучше не пользоваться этими электроприборами.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме украинцев неоднократно призывали экономить электроэнергию и не включать одновременно все бытовые приборы. Энергетики назвали самую энергозатратную технику, которая есть в кажом доме.

"По всей Украине вводятся стабилизационные или экстренные отключения света. Сделаем простые шаги, которые по силам каждому, чтобы уменьшить количество и продолжительность этих отключений. Если можете избежать использования мощных электроприборов - сделайте это", - говорится в сообщении ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook.

Так, энергетики отметили, что наибольшие электричества потребляет такая бытовая техника, как электроплита, кондиционер, фен, утюг и электрочайник. Меньше всего потребляет электрообогреватель и стиральная машина.

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Отключения света в Украине - последние новости

26 июня в Минэнерго заявляли, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации электроэнергии до конца года. Часть из этих объектов уже находится на стадии присоединения к энергосистеме, часть - на стадии строительства.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что в Украине с 20-х чисел июля ожидается выход из ремонтов генерирующего оборудования, что улучшит ситуацию в энергосистеме и приведет к существенному смягчению графиков

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что в лучшем случае зимой электроэнергии не будет по 12 часов в сутки. Однако вполне вероятно, что будет и другой сценарий, когда свет будут давать 6 часов в сутки в пиковые периоды, а, возможно, и меньше.

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