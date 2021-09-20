Британец нашел странную куклу в стене / фото Lshot

В Великобритании новый владелец дома в Уолтон-он-Зе-Хилл 32-летний учитель Джонатан Льюис нашел внутри одной из стен тряпичную куклу со страшной запиской.

Странную историю опубликовало издание Daily Mail.

"Я только что купил дом и получил ключи. Я как бы знал, что под лестницей была пустота, забитая досками и заштукатуренная. Там, где у предыдущих владельцев был холодильник, выходил провод, но я не знал, где он был подключен, поэтому я проткнул кусок гипсокартона, чтобы посмотреть, что там было. Я пробил дыру размером с кулак, посветил в нее, а там сидела кукла", – рассказал парень.

Отмечается, что кукла сидела в маленьком плетеном кресле с написанной аккуратным почерком запиской в руке.

Читайте такжеВ желудке аллигатора нашли древние артефакты, которым 4 и 6 тысяч летВ записке шла речь о том, что кукла якобы зарезала ножом бывших хозяев дома в 1961 году:

"Дорогой читатель / новый владелец дома, спасибо, что освободил меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не понравились, поэтому им пришлось исчезнуть. Все, что они делали, это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что я надеюсь, что у тебя есть ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь".

Кукла держала в руке записку / фото Lshot

Друзья попытались убедить Джонатана перепродать дом, но он воспринял находку "забавной".

Ранее сообщалось, как женщина из американского штата Мичиган неожиданно получила ответ на письмо в бутылке, отправленное ею 45 лет тому назад.

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Автор: Катерина Шварц