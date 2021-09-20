Новый владелец дома посчитал находку "забавной".

В Великобритании новый владелец дома в Уолтон-он-Зе-Хилл 32-летний учитель Джонатан Льюис нашел внутри одной из стен тряпичную куклу со страшной запиской.

Странную историю опубликовало издание Daily Mail.

"Я только что купил дом и получил ключи. Я как бы знал, что под лестницей была пустота, забитая досками и заштукатуренная. Там, где у предыдущих владельцев был холодильник, выходил провод, но я не знал, где он был подключен, поэтому я проткнул кусок гипсокартона, чтобы посмотреть, что там было. Я пробил дыру размером с кулак, посветил в нее, а там сидела кукла", – рассказал парень.

Отмечается, что кукла сидела в маленьком плетеном кресле с написанной аккуратным почерком запиской в руке.

Читайте такжеВ желудке аллигатора нашли древние артефакты, которым 4 и 6 тысяч летВ записке шла речь о том, что кукла якобы зарезала ножом бывших хозяев дома в 1961 году:

"Дорогой читатель / новый владелец дома, спасибо, что освободил меня! Меня зовут Эмили. Мои первоначальные владельцы жили в этом доме в 1961 году. Они мне не понравились, поэтому им пришлось исчезнуть. Все, что они делали, это пели и веселились. Это было отвратительно. Я выбрала для них смерть, так что я надеюсь, что у тебя есть ножи. Надеюсь, ты хорошо спишь".

Друзья попытались убедить Джонатана перепродать дом, но он воспринял находку "забавной".

Ранее сообщалось, как женщина из американского штата Мичиган неожиданно получила ответ на письмо в бутылке, отправленное ею 45 лет тому назад.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц