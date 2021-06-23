Курьез произошел во время осмотра строя воинов почетного караула вблизи Мариинского дворца.

В Киеве состоялась официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Грузии Саломе Зурабишвили, которая находится в Киеве с официальным визитом.

Во время осмотра строя воинов почетного караула близ Мариинского дворца произошел курьез – солдат, приветствуя стороны, случайно выпустил из рук праздничную амуницию.

Досадный случай попал на камеры, транслировавшие событие. Однако военный не растерялся: он поднял оружие и предстал перед президентами. Зеленский в ответ улыбнулся.

По результатам переговоров запланирована пресс-конференция Зеленского и Зурабишвили.

Утром 23 июня стороны встречи представили членов делегаций и направились к украинскому главе, где пройдут переговоры в формате с глазу на глаз.

Зурабишвили встретится сегодня также с украинским премьером Денисом Шмыгалем и спикером Рады Дмитрием Разумковым.

В мае 2021 года во время встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани обсудили взаимодействие стран в контексте дальнейшего углубления отношений с ЕС и НАТО.

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Автор: Яна Ставская