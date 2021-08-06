Мальчик не травмировался / скриншот из видео
В селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области 12-летний мальчик застрял в собачьей норе.
Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Telegram.
"Играя во дворе, малый решил "измерить" глубину норы, которую вырыла его собака и сам застрял в ней. Ножки мальчишки были в таком положении, что родители просто боялись самостоятельно высвобождать его, чтобы не нанести вред", - говорится в сообщении.
Спасатели быстро прибыли на вызов и высвободили ребенка из "ловушки". К счастью, мальчик не травмировался.