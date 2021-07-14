В Бразилии акула разорвала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду.
Об инциденте пишет Daily Star.
Трагический случай произошел в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис.
Сообщается, что акула напала на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. Однако, спасти его не удалось, в больнице врачи констатировали его смерть.
Читайте такжеТигр растерзал насмерть смотрителя с соперником, чтобы спариться с самкойДо смертельного нападения погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его товарищей пошли справить нужду в океан.
"Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в океане. Вдруг он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови", – рассказал очевидец произошедшего Эдриан Гомеш.
Стоит отметить, что на пляже есть объявления о запрете купания, однако выпившие мужчины проигнорировали их.
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