Мужчину не удалось спасти.

В Бразилии акула разорвала 51-летнего мужчину, который зашел в воду, чтобы справить нужду.

Об инциденте пишет Daily Star.

Трагический случай произошел в городе Жабуатан-дус-Гуарарапис.

Сообщается, что акула напала на мужчину, когда тот зашел в воду по пояс. Хищник откусил ему руку по локоть и сильно повредил ногу. Пострадавшего вытащили на берег и передали медикам. Однако, спасти его не удалось, в больнице врачи констатировали его смерть.

Читайте такжеТигр растерзал насмерть смотрителя с соперником, чтобы спариться с самкойДо смертельного нападения погибший выпивал в компании на берегу. Поскольку на пляже не было туалетов, он и один из его товарищей пошли справить нужду в океан.

"Мой друг отдыхал с погибшим и был рядом с ним в океане. Вдруг он увидел, что тот борется с чем-то, а в воде появилось много крови", – рассказал очевидец произошедшего Эдриан Гомеш.

Стоит отметить, что на пляже есть объявления о запрете купания, однако выпившие мужчины проигнорировали их.

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Автор: Катерина Шварц